Уже около пяти лет у принца Гарри напряженные отношения с отцом и братом. Не сложились они и у его жены Меган Маркл с остальными членами королевской семьи. Несмотря на это, супруги и дворец пытаются восстановить контакт.

На днях СМИ сообщили новые подробности возможных переговоров. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание RadarOnline.

Выяснилось, королевский дворец настаивает на заключении официального контракта с Гарри и Меган. В нем хотят прописать четкие правила: когда и как Сассексы могут участвовать в мероприятиях, какую информацию разрешено разглашать, а что должно оставаться строго за закрытыми дверями. Это хотят сделать для того, чтобы избежать будущих скандалов.

По словам инсайдеров, главная позиция короля заключается в том, что сначала следует защитить институцию, а потом разбираться с эмоциями. В то же время попытки найти "золотую середину" пока не дали результатов – обе стороны твердо стоят на своем.

Это две совершенно разные стартовые позиции – то, что для одной стороны является списком желаний, для другой становится перечнем условий, о которых не идет речь на компромисс. Помощники с обеих сторон буквально рвут на себе волосы,

– отметил источник Closer U.K.

Также известно, что Гарри более готов к компромиссам, тогда как Меган не хочет возвращаться к условиям, в которых ранее чувствовала себя под давлением.

Напомним, конфликт разгорелся еще в 2020 году. Тогда Гарри и Меган объявили о выходе из королевской семьи. Говорят, королева Елизавета II и другие члены семьи узнали об этом из соцсетей, что вызвало огромное возмущение во Дворце.

Это решение стало настоящим шоком для Британии, когда столь близкий к трону член монаршей семьи добровольно отошел в сторону.

Известно, что принц Гарри с женой и сыном сначала перебралось в Канаду, а затем – в Лос-Анджелес, заявив, что они стремятся к финансовой независимости и "обычной жизни". В то же время Гарри время от времени продолжает приезжать в Британию.