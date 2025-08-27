Укр Рус
Show24 Королівські сім'ї Примирення під загрозою: інсайдери розкрили подробиці про стосунки Гаррі з королівською родиною
27 серпня, 00:02
2

Примирення під загрозою: інсайдери розкрили подробиці про стосунки Гаррі з королівською родиною

Софія Хомишин
Основні тези
  • Королівський палац пропонує укласти офіційний контракт з Гаррі та Меган для чіткого регулювання їхньої участі в заходах та розголошення інформації.
  • Спроби знайти компроміс між подружжям та королівською родиною поки що не дали результатів, причому Гаррі готовий до компромісів, тоді як Меган відчуває тиск.
  • Конфлікт розпочався ще у 2020 році, коли Гаррі та Меган вирішили вийти з королівської родини, що викликало обурення в Палаці.

Уже близько п'яти років у принца Гаррі напружені стосунки з батьком та братом. Не склалися вони й у його дружини Меган Маркл із рештою королівської родини. Попри це, подружжя та палац намагаються відновити контакт.

Днями ЗМІ повідомили нові подробиці можливих переговорів. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання RadarOnline.

З'ясувалося, королівський палац наполягає на укладанні офіційного контракту з Гаррі та Меган.  У ньому хочуть прописати чіткі правила: коли і як Сассекси можуть  брати участь у заходах, яку інформацію дозволено розголошувати, а що має залишатися строго за зачиненими дверима. Це хочуть зробити для того, щоб уникнути майбутніх скандалів. 

За словами інсайдерів, головна позиція короля полягає в тому, що спочатку слід захистити інституцію, а потім розбиратися з емоціями. Водночас спроби знайти "золоту середину" поки не дали результатів – обидві сторони твердо стоять на своєму. 

Це дві абсолютно різні стартові позиції – те, що для однієї сторони є списком бажань, для іншої стає переліком умов, про які не йдеться на компроміс. Помічники з обох боків буквально рвуть на собі волосся,
– зазначило джерело Closer U.K.

Також відомом, що Гаррі більш готовий до компромісів, тоді як Меган не хоче повертатися до умов, у яких раніше почувалася під тиском.

Нагадаємо, конфлікт розгорівся ще у 2020 році. Тоді Гаррі та Меган оголосили про вихід із королівської родини. Кажуть, королева Єлизавета ІІ та інші члени сім'ї дізналися про це з соцмереж, що викликало величезне обурення в Палаці.

Це рішення стало справжнім шоком для Британії, коли настільки близький до трону член монаршої родини добровільно відійшов убік. 

Відомо, що принц Гаррі з дружиною та сином спершу перебралося до Канади, а згодом – до Лос-Анджелеса, заявивши, що вони прагнуть фінансової незалежності та "звичайного життя". Водночас Гаррі час від часу продовжує приїжджати до Британії. 