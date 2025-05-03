Отец не говорит со мной, – Гарри шокировал признанием об отношениях с королевской семьей

Принц Гарри откровенно рассказал о сложных отношениях с королевской семьей, в частности о прекращении общения с отцом, королем Чарльзом III.

Подробностями их конфликта он поделился во время недавнего интервью и признался, что думает о примирении с родными. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Отец не говорит со мной из-за всей этой ситуации с охраной,

– откровенно заявил принц Гарри.

По словам герцога, напряженные отношения с членами королевской семьи у него существуют давно, однако именно вопрос полицейской охраны стал ключевым моментом, который углубил раскол.

Для справки! Исполнительный комитет по защите королевской семьи и публичных деятелей (RAVEC) прекратил предоставлять Гарри официальную охрану в феврале 2020 года, через месяц после того, как он и Меган Маркл отказались от статуса старших членов британской королевской семьи. Пытаясь оспорить это решение, принц подал иск против Министерства внутренних дел, однако суд стал на сторону ведомства.

Несмотря на все споры, принц выражает искреннее желание восстановить родственные связи.

Конечно, некоторые члены моей семьи никогда не простят мне, что я написал книгу. Конечно, они не простят мне еще много чего. Но, знаете... я действительно хочу примирения с семьей. Нет смысла больше воевать,

– признался Гарри.

Заметим, в цитате говорится о публикации мемуаров "Запасной" в 2023 году, где принц поделился откровенными и порой острыми подробностями своей жизни в монаршей семье.

Интервью с принцем Гарри: смотрите видео онлайн

Сейчас герцог с женой Меган и детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет – живет в Калифорнии, куда семья переехала после отказа от королевских обязанностей в 2020 году. Принц считает безопасное возвращение в Британию "невозможным" из-за решения британского правительства снизить уровень его охраны. "Когда это решение было принято, я не мог в это поверить. Действительно, не мог. Я думал: несмотря на все споры и весь хаос, единственная вещь, на которую я могу полагаться – это что моя семья позаботится о моей безопасности", – рассказал Гарри.

Напомним, накануне Пасхи герцог ездил во Львов. Меган Маркл показала, как они с детьми пробовали пасху, которую принц Гарри привез из Украины