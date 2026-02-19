Принца Эндрю отпустили из полицейского участка через 12 часов после ареста

Принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили из-под стражи спустя почти 12 часов после ареста. Его подозревают в злоупотреблении государственным служебным положением.

Об этом сообщает Sky News.

Смотрите также Самый любимый, но самый скандальный сын Елизаветы II: в каких скандалах фигурировал Эндрю

Что известно об увольнении принца Эндрю?

Принц Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вышел из-под стражи полиции почти через 12 часов после ареста по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

Он покинул полицейский участок Эйлшема в Норфолке на автомобиле, откинувшись на спинку сиденья, будто бы чтобы избежать камер.

Полиция пока не комментировала его увольнение.

Обратите внимание! Подробно о том, что такое "файлы Эпштейна", кто он такой, как связан с Путиным и Трампом, и откуда все началось – читайте в большом материале 24 Канала.

Как принц Эндрю связан с Эпштейном?