Обнимает собак и играет в крикет: Уильям и Кейт показали редкое видео с принцессой Шарлоттой

Принц и принцесса Уэльские 2 мая отпраздновали день рождения дочери. Принцессе Шарлотте исполнилось 11 лет.

По случаю праздника на странице Кенсингтонского дворца традиционно опубликовали новый портрет именинницы. Но впоследствии в сети появилось и неожиданное видео с принцессой Шарлоттой.

В ролике собраны редкие кадры с принцессой Шарлоттой. В одном из отрывков она гладит домашних любимцев семьи. Это двое кокер-спаниелей Орла и Отто.

Также в видео показали, как дочь принца и принцесса Уэльских играет в крикет, составляет сообщения из ракушек на пляже и бегает босиком.

Спасибо за замечательные поздравления с днем рождения принцессы Шарлотты. Сегодня ей 11 лет,

– говорится в подписи к видео.

Интересные факты о принцессе Шарлотте

Принцесса Шарлотта – второй ребенок принца Уильяма и Кейт.

У нее есть старший брат, 12-летний принц Джордж, и младший брат – 8-летний принц Луи.

Сейчас занимает третье место в линии наследования британского престола.

Осенью прошлого года принц Уильям в сериале The Reluctant Traveler With Eugene Levy рассказывал, что девочка любит прыгать на батуте и играть в нетбол. В январе 2026 года Кейт Миддлтон поделилась, что ее дочь очень активна и много занимается спортом.