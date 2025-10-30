Принц Уильям не хочет видеть Гарри на своей коронации: история конфликта, тянущегося годами

Принц Уильям и принц Гарри – единственные дети короля Чарльза III и покойной принцессы Дианы. Но к сожалению, им не удалось сохранить теплые отношения. А шансы на примирение, которые вроде бы еще оставались, с каждым годом уменьшаются.

Каждое масштабное событие в королевской семье планируется не просто за несколько месяцев, а годами вперед. Так, принц Уильям уже планирует свою коронацию. Известно, что Его Высочество хочет современный формат, к тому же он может решиться на серьезное решение относительно гостей. В частности, принц Уэльский может не пригласить на коронацию брата, принца Гарри, пишет 24 Канал.

С чего все началось?

История конфликта между принцами Уильямом и Гарри восходит вплоть до ноября 2018 года, когда в прессе пошли первые слухи о драме между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Но потом королевский репортер заявила, что на самом деле не ладят их мужья. Согласно источникам Кэти Николл, братья поссорились на Рождество 2018 года, когда Гарри упрекнул Уильяма, что он делает недостаточно, чтобы включить Меган в королевскую семью.

Также источники добавляли, что принц Уильям был обеспокоен тем, как быстро развиваются отношения его брата и Меган. Он спросил у Гарри, уверен ли тот в своих решениях. Но это как будто разозлило принца: он воспринял слова старшего брата как критику и попытку разрушить их отношения.

На пасхальные праздники 2019 года сплетни о том, что вражда между Меган и Кейт была выдумкой (потому что на самом деле поссорились их мужья), получила определенное подтверждение. Направляясь на службу, принц Гарри общался с Кейт Миддлтон, двоюродной сестрой Зарой, но не сказал ни слова брату.

Однако в мае отношения братьев улучшились. Этому поспособствовала принцесса Кейт и ее визит с Уильямом в коттедж Фрогмор, где жили Меган и Гарри. Рождение Арчи тоже помогло братьям сблизиться.

В октябре 2019 принц Гарри впервые признал, что его отношения с Уильямом действительно не самые лучшие.

Мы братья, мы всегда будем братьями. И, конечно, сейчас мы идем разными путями, но я всегда буду рядом с ним, так же как и он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как раньше, потому что очень заняты, но я его люблю. Большинство вещей в прессе вымышленные, но, знаете, как брать, у вас бывают хорошие дни, бывают плохие дни...

– сказал принц Гарри.

Что ухудшило ситуацию?

В январе 2020 года Меган и Гарри объявили, что отказываются от королевских обязанностей. Это подлило масла в огонь вражды. Принц Уильям был шокирован решением брата. Однако после слухов о том, якобы старший брат "выгнал" младшего из семьи, оба поспешили сделать заявление, что это спекуляция.

Последний совместный выход обоих братьев вместе с женами был довольно демонстративным. Они не скрывали холод в отношениях.

Но со временем, как сообщали королевские источники, Уильям таки принял решение младшего брата. Однако некоторые решения принца Гарри и Меган снова огорчали королевскую семью:

подписание контракта с Netflix (отвечающей за сериал "Корона"),

интервью Опре Уинфри. Гарри снова сказал, что он и его брат "идут разными путями".

На похоронах принца Филиппа отношения братьев все еще были холодными. Однако в июле 2021, когда они открыли статую принцессы Дианы, у них произошло воссоединение.

Конфликт обостряется

Дальнейшие публичные действия принца Гарри и Меган Маркл не давали шанса на их примирение с семьей в Британии. В сериале "Гарри и Меган" раскрыли скрытый факт того, как принц Уэльский кричал на Гарри. А мемуары принца Гарри "Запасной" еще сильнее усугубили ситуацию. В них Гарри рассказал о нападении со стороны его старшего брата.

Он поставил стакан воды, назвал меня другим именем, а потом набросился на меня. Все произошло так быстро. Он схватил меня за воротник, сорвал мою цепочку и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, куски врезались в меня. Я полежал какое-то мгновение, ошарашенный, потом встал и сказал ему выйти,

– пишет в книге Гарри.

После выхода мемуаров королевские источники утверждали, что принц Уильям больше не планирует разговаривать с Гарри. Он считал, что вообще потерял младшего брата.

Из-за предстоящей коронации связь с Гарри поддерживал лишь Чарльз III. Никто другой из семьи не желал с ним общаться, а портрет братьев изъяли из Национальной портретной галереи.

Есть ли шанс на примирение братьев?

В мае этого года принц Гарри признался, что очень хотел бы примирения с семьей. 10 сентября он приехал в Великобританию и впервые за долгое время встретился с отцом. Но готов ли протянуть руку принц Уильям – неизвестно.