Принц Вільям не хоче бачити Гаррі на своїй коронації: історія конфлікту, що тягнеться роками

Принц Вільям та принц Гаррі – єдині діти короля Чарльза III та покійної принцеси Діани. Та на жаль, їм не вдалося зберегти теплих стосунків. А шанси на примирення, які начебто ще залишалися, з кожним роком зменшуються.

Кожна масштабна подія у королівській родині планується не просто за кілька місяців, а роками наперед. Так, принц Вільям уже планує свою коронацію. Наразі відомо, що Його Високість хоче сучасний формат, до того ж він може зважитись на серйозне рішення щодо гостей. Зокрема, принц Уельський може не запросити на коронацію брата, принца Гаррі, пише 24 Канал.

З чого все почалося?

Історія конфлікту між принцами Вільямом та Гаррі сягає аж до листопада 2018 року, коли в пресі пішли перші чутки про драму між Меган Маркл та Кейт Міддлтон. Але потім королівська репортерка заявила, що насправді не ладнають їхні чоловіки. Згідно з джерелами Кеті Ніколл, брати посварилися на Різдво 2018 року, коли Гаррі дорікнув Вільяму, що він робить недостатньо, щоб включити Меган до королівської родини.

Також джерела додавали, що принц Вільям був стурбований тим, як швидко розвиваються стосунки його брата й Меган. Він запитав у Гаррі, чи той упевнений у своїх рішеннях. Але це начебто розлютило принца: він сприйняв слова старшого брата як критику й спробу зруйнувати їхні стосунки.

На великодні свята 2019 року плітки про те, що ворожнеча між Меган і Кейт була вигадкою (бо насправді посварилися їхні чоловіки), отримала певне підтвердження. Прямувавши на службу, принц Гаррі спілкувався з Кейт Міддлтон, двоюрідною сестрою Зарою, але не промовив ні слова до брата.

Однак у травні стосунки братів покращились. Цьому посприяла принцеса Кейт та її візит з Вільямом до котеджу Фрогмор, де жили Меган і Гаррі. Народження Арчі теж допомогло братам зблизитися.

У жовтні 2019 принц Гаррі вперше визнав, що його стосунки з Вільямом справді не найкращі.

Ми брати, ми завжди будемо братами. І, звичайно, зараз ми йдемо різними шляхами, але я завжди буду поруч з ним, так само як і він завжди буде поруч зі мною. Ми не бачимося так часто, як раніше, тому що дуже зайняті, але я його люблю. Більшість речей у пресі вигадані, але, знаєте, як брати, у вас бувають хороші дні, бувають погані дні...

– сказав принц Гаррі.

Що погіршило ситуацію?

У січні 2020 року Меган і Гаррі оголосили, що відмовляються від королівських обов'язків. Це підлило масла у вогонь ворожнечі. Принц Вільям був шокований рішенням брата. Однак після чуток про те, нібито старший брат "вигнав" молодшого з сім'ї, обидвоє поспішили зробити заяву, що це спекуляція.

Останній спільний вихід обох братів разом з дружинами був доволі демонстративним. Вони не приховували холод у стосунках.

Та з часом, як повідомляли королівські джерела, Вільям таки прийняв рішення молодшого брата. Однак деякі рішення принца Гаррі й Меган знову засмучували королівську сім'ю:

підписання контракту з Netflix (що відповідає за серіал "Корона"),

інтерв'ю Опрі Вінфрі. Гаррі знову сказав, що він та його брат "йдуть різними шляхами".

На похороні принца Філіпа відносини братів все ще були холодними. Однак у липні 2021, коли вони відкрили статую принцеси Діани, у них відбулося возз'єднання.

Конфлікт загострюється

Подальші публічні дії принца Гаррі та Меган Маркл не давали шансу на їхнє примирення з сім'єю в Британії. У серіалі "Гаррі та Меган" розкрили прихований факт того, як принц Уельський кричав на Гаррі. А мемуари принца Гаррі "Запасний" ще сильніше погіршили ситуацію. У них Гаррі розповів про напад з боку його старшого брата.

Він поставив склянку води, назвав мене іншим ім'ям, а потім накинувся на мене. Все сталося так швидко. Він схопив мене за комір, зірвав мій ланцюжок і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, шматки врізалися в мене. Я полежав якусь мить, ошелешений, потім підвівся і сказав йому вийти,

– пише у книжці Гаррі.

Після виходу мемуарів королівські джерела стверджували, що принц Вільям більше не планує розмовляти з Гаррі. Він повважав, що взагалі втратив молодшого брата.

Через майбутню коронацію зв'язок з Гаррі підтримував лиш Чарльз III. Ніхто інший з сім'ї не бажав з ним спілкуватися, а портрет братів вилучили з Національної портретної галереї.

Чи є шанс на примирення братів?

У травні цього року принц Гаррі зізнався, що дуже хотів би примирення з родиною. 10 вересня він приїхав до Великої Британії та вперше за довгий час зустрівся з батьком. Але чи готовий простягнути руку принц Вільям – невідомо.