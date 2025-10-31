Больше не принц: как король Чарльз ІІІ лишил брата титула
- Принца Эндрю лишили титула, теперь его будут называть Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.
- Эндрю потерял титулы из-за связи с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальном насилии и торговле людьми.
Принца Эндрю, брата Чарльза III, лишили титула. Теперь его официально будут называть Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Такое заявление Букингемский дворец опубликовал в четверг вечером, 30 октября.
Историк Сиднейского университета Синди МакКрири объяснила, как это стало возможным. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Conversation.
К теме Король Чарльз III лишил титула своего брата Эндрю титула
По словам эксперта, монарх имеет полномочия выдавать патентную грамоту (letters patent) – официальный документ, предоставляющий определенному лицу права, привилегии или титулы. В то же время так же он может и отозвать эти грамоты, то есть лишить кого-то титулов или прав. Именно это и сделал король Чарльз ІІІ с принцем Эндрю.
Для справки! Принц Эндрю – не единственный, кто потерял титул. После развода принца Чарльза и принцессы Дианы, она больше не могла пользоваться обращением "Ее Высочество". То же самое произошло с Сарой Фергюсон, бывшей женой принца Эндрю.
Добавим, что в начале октября принц Эндрю официально отказывается от титула герцога Йоркского и королевских знаков отличия. Об этом тогда писало BBC.
Почему принц Эндрю потерял свои титулы?
- Его имя фигурировало в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетними и обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
- Одна из женщин – Вирджиния Джуффре – в своих мемуарах заявила, что в подростковом возрасте трижды имела интим с братом короля
- В то же время Эндрю отрицал эти обвинения против себя.