Почти 60 лет в гардеробе: принцесса Анна повторила образ в элегантном кремовом платье

Великобританию с официальным визитом посетили президент и первая леди Нигерии. По этому случаю король Чарльз III устроил пышный пир в Виндзорском замке.

Принцесса Анна прибыла на государственный банкет, состоявшийся вечером 18 марта, вместе со своим мужем – сэром Тимоти Лоуренсом. Об этом пишет Tatler.

Для изысканного мероприятия принцесса Анна надела кремовое платье-пальто с акцентными манжетами. Этот наряд есть в гардеробе Ее Высочества почти 60 лет.

Внимательные поклонники заметили, что это платье-пальто принцесса Анна впервые надела в 18-летнем возрасте в июне 1969 года на премьеру фильма в Лондоне, замечает Hello.

Принцесса Анна уже много раз повторяла свои образы, чем демонстрирует особый королевский стиль.

Образ принцессы Анны завершала ценная тиара. Это бриллиантовая диадема, украшенная греческим орнаментом. Она принадлежала принцессе Алисе Баттенбергской, матери принца Филиппа.

В каких образах были другие члены королевской семьи?

Принцесса Уэльская надела на банкет зеленое платье от Andrew GN с высокой горловиной, объемными рукавами и тонким поясом. Ее образ дополняла тиара Lover's Knot из бриллиантов и жемчуга, а также серьги с сапфирами.

Королева Камилла надела кремовый наряд от Fiona Clare. Она добавила к своему образу бельгийскую тиару с сапфирами.

Также пышный банкет посетили другие известные личности. В частности, капитан сборной Англии по регби Маро Итодже, олимпийская спортсменка Кристин Огуруогу и поэт Бен Окри.