Принцеса Анна прибула на державний бенкет, що відбувся ввечері 18 березня, разом зі своїм чоловіком – сером Тімоті Лоуренсом. Про це пише Tatler.

До слова Принц Вільям та король Чарльз III привітали з Днем матері та зворушили архівними фото

Для вишуканого заходу принцеса Анна одягнула кремову сукню-пальто з акцентними манжетами. Це вбрання є в гардеробі Її Високості майже 60 років.

Уважні шанувальники помітили, що цю сукню-пальто принцеса Анна вперше одягнула у 18-річному віці у червні 1969 року на прем'єру фільму в Лондоні, зауважує Hello.

Принцеса Анна уже багато разів повторювала свої образи, чим демонструє особливий королівський стиль.

Образ принцеси Анни завершувала коштовна тіара. Це діамантова діадема, прикрашена грецьким орнаментом. Вона належала принцесі Алісі Баттенберзькій, матері принца Філіпа.

У яких образах були інші члени королівської сім'ї?

Принцеса Уельська одягнула на бенкет зелену сукню від Andrew GN з високою горловиною, об'ємними рукавами та тонким поясом. Її образ доповнювала тіара Lover's Knot з діамантів та перлин, а також сережки з сапфірами.

Королева Камілла одягнула кремове вбрання від Fiona Clare. Вона додала до свого образу бельгійську тіару з сапфірами.

Також пишний бенкет відвідали інші відомі особистості. Зокрема, капітан збірної Англії з регбі Маро Ітодже, олімпійська спортсменка Крістін Огуруоґу та поет Бен Окрі.