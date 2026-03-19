З нагоди візиту президента Нігерії у Віндзорському замку влаштували пишний бенкет. Члени королівської сім'ї завітали на подію у вишуканих образах. Відео з бенкету опублікували на сторінці королівської сім'ї в інстаграмі.

Принцеса Кейт обрала насичено-смарагдову сукню від Andrew GN, що була відсиланням до одного з кольорів нігерійського прапора, пише People. Вбрання мало високу горловину, об'ємні рукави та чітко окреслену талію з тонким поясом у тон.

Також Кейт Міддлтон уперше в цьому році з'явилася з тіарою Lover's Knot, яку раніше неодноразово одягала Єлизавета II та принцеса Діана. Прикраса створена з діамантів та перлин.

Образ принцеси доповнювали сережки з сапфірами та діамантами, атласні туфлі-човники Manolo Blahnik та срібний клатч Jenny Packham.

Який образ Кейт Міддлтон приміряла раніше?

Для першої зустрічі з президентом Нігерії та його дружиною принцеса Уельська обрала елегантний і стриманий образ. Вона постала у сірій сукні-пальті з білим кантом та ґудзиками.

Образ доповнював капелюшок з білим бантом, чорна сумочка й туфлі-човники на високих підборах. Важливо, що це вбрання створив дизайнер нігерійського походження.

Зазначимо, що з нагоди візиту президента Нігерії у Великій Британії пройшов парад, а у Віндзорському замку відбувся перегляд коштовностей з Королівської колекції, що пов'язані з Нігерією.