По случаю визита президента Нигерии в Виндзорском замке устроили пышный банкет. Члены королевской семьи посетили событие в изысканных образах. Видео с банкета опубликовали на странице королевской семьи в инстаграме.

Принцесса Кейт выбрала насыщенно-изумрудное платье от Andrew GN, что была отсылкой к одному из цветов нигерийского флага, пишет People. Наряд имел высокую горловину, объемные рукава и четко очерченную талию с тонким поясом в тон.

Также Кейт Миддлтон впервые в этом году появилась с тиарой Lover's Knot, которую ранее неоднократно надевала Елизавета II и принцесса Диана. Украшение создано из бриллиантов и жемчуга.

Образ принцессы дополняли серьги с сапфирами и бриллиантами, атласные туфли-лодочки Manolo Blahnik и серебряный клатч Jenny Packham.

Какой образ Кейт Миддлтон примеряла ранее?

Для первой встречи с президентом Нигерии и его женой принцесса Уэльская выбрала элегантный и сдержанный образ. Она предстала в сером платье-пальто с белым кантом и пуговицами.

Образ дополняла шляпка с белым бантом, черная сумочка и туфли-лодочки на высоком каблуке. Важно, что этот наряд создал дизайнер нигерийского происхождения.

Отметим, что по случаю визита президента Нигерии в Великобритании прошел парад, а в Виндзорском замке состоялся просмотр драгоценностей из Королевской коллекции, связанных с Нигерией.