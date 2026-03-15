Королівська сім'я привітала з Днем матері на своїх сторінках у соцмережах. У мережі опублікували рідкісні архівні фото.
Король Чарльз III звернувся з теплими побажаннями до всіх матерів. Монарх показав архівне фото його мами – королеви Єлизавети II. Також на сторінці королівської сім'ї показали знімок королеви Камілли разом з її матір'ю.
Бажаємо всім матусям, а також тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, спокійного Дня матері,
– написав Чарльз III.
Єлизавета ІІ з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Королева Камілла з мамою / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Також з Днем матері привітав принц Вільям. На сторінці принца й принцеси Уельських опублікували архівний знімок принцеси Діани.
Це фото зроблене на квітковому полі у Хайгроуві у 1984 році. Принц Вільям, якому тоді було 2 роки, тримає за руку матір.
Згадую свою маму – сьогодні й кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує своїх близьких. З Днем матері!
– написав принц Вільям.
Принцеса Діана з принцом Вільямом / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Що варто знати про День матері у Великій Британії?
- День матері у Великій Британії також називають Mothering Sunday.
- Його святкують у четверту неділю Великого посту. Це традиційна дата, коли діти відвідують матерів, дарують квіти, листівки й торт.
- Свято бере початок з XVII століття. Згодом традиція перетворилась на сімейне свято.