Для цього виходу Кейт Міддлтон обрала елегантний і свіжий весняний образ, який чудово підкреслював її стиль. Про це написало видання Women's Wear Daily.

Кетрін одягнула стильний блейзер від бренду Catherine Walker у сіро-чорну клітинку. Свій look принцеса Уельська доповнила блакитною сорочкою With Nothing Underneath, темними штанами від бренду Joseph та ременем від Me + Em. До речі, український дизайнер Андре Тан напередодні називав ніжно-блакитний (baby blue) одним із головних кольорів весни 2026 року. Із взуття Кейт Міддлтон обрала темно-коричневі чоботи Jimmy Choo, а з аксесуарів – елегантні сережки від Cartier, а також вишукану каблучку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото Getty images та з інстаграм-сторінки принца та принцеси Уельських

До речі, це вже не перший спільний вихід Кейт Міддлтон та принца Вільяма цієї весни. Напередодні королівське подружжя відвідало щорічну службу з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в стильному парному образі у темно-синьому кольорі.

Що відомо про інші весняні образи Кейт Міддлтон?