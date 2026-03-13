Для этого выхода Кейт Миддлтон выбрала элегантный и свежий весенний образ, который прекрасно подчеркивал ее стиль. Об этом написало издание Women's Wear Daily.

Кэтрин надела стильный блейзер от бренда Catherine Walker в серо-черную клетку. Свой look принцесса Уэльская дополнила голубой рубашкой With Nothing Underneath, темными брюками от бренда Joseph и ремнем от Me + Em. Кстати, украинский дизайнер Андре Тан накануне называл нежно-голубой (baby blue) одним из главных цветов весны 2026 года. Из обуви Кейт Миддлтон выбрала темно-коричневые сапоги Jimmy Choo, а из аксессуаров – элегантные серьги от Cartier, а также изысканное кольцо.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty images и с инстаграм-страницы принца и принцессы Уэльских

Кстати, это уже не первый совместный выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма этой весной. Накануне королевская чета посетили ежегодную службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в стильном парном образе в темно-синем цвете.

Что известно о других весенних образах Кейт Миддлтон?