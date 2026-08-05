Племянница короля Чарльза III в третий раз стала мамой и показала фото новорожденной дочери

Британская принцесса Евгения поделилась радостной новостью – в королевской семье появился новый член.

Племянница короля Чарльза III родила третьего ребенка и уже показала первое фото новорожденной дочери. Об этом счастливом событии Ее Высочество сообщила 4 августа на своей странице в инстаграме.

Мы с Джеком невероятно рады сообщить, что у нас родилась доченька! Мы безгранично влюблены в нашу маленькую девочку,

– написала принцесса

Вместе с постом Евгения опубликовала первую фотографию из роддома. На фото новорожденная лежит на животике, одетая в нежный бледно-розовый плюшевый комбинезон с крылышками ангела на спине и шапочку с мелким узором.

Дочь принцессы Евгении / Фото из инстаграма Ее Высочества

В Букингемском дворце сообщили, что девочка родилась 3 августа в 18:20 в больнице Лиссабона. Новорожденная стала 15-й правнучкой покойной королевы Елизаветы II. Также она заняла 15-е место в очереди на британский престол.

Напомним, принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбенка в октябре 2018 года. Супруги уже воспитывают двух сыновей – Огаста, родившегося в феврале 2021 года, и Эрнеста, появившегося на свет в июне 2023 года.

Кстати, недавно впервые стал отцом и звезда Marvel Себастьян Стэн.