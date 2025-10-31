Принцессе Леонор – 20: главные факты из жизни будущей королевы Испании

Принцесса Леонор – дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции. Девушка добросовестно учится и посещает важные события. Все это не зря, ведь однажды ей предстоит стать королевой Испании.

Сегодня, 31 октября, принцессе Леонор исполнилось 20 лет. О ее жизни, образовании и подготовке к роли королевы читайте в материале 24 Канала.

Принцесса Леонор родилась в 2005 году в больнице в Мадриде. Она стала первым ребенком в то время наследного принца Филиппа и Летиции. Через неделю Летицию выписали из роддома, и она вышла с ребенком на руках к прессе.

Полное имя девочки – Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис Испанская.

В январе 2006 года Леонор окрестили во дворце Сарсуэла. Ее крестными стали король и королева Испании, то есть дедушка и бабушка по линии отца.

Как Леонор стала наследницей престола?

19 июня 2014 года отец Леонор стал королем Филиппом VI. Так девочка получила титул принцессы Астурийской и получила важный статус – наследница испанского престола. Также Леонор носит титулы принцессы Жиронской, принцессы Вианской и герцогини Монбланской.



В возрасте 13 лет Леонор произнесла первую публичную речь – она прочитала первую статью Конституции Испании в Институте Сервантеса.

В прошлом году летом принцесса Леонор совершила первую сольную поездку за границу, посетив Португалию.

Два года назад принцессе Астурийской исполнилось 18 лет. В день рождения она принесла присягу перед испанским парламентом на Конституции, а отец наградил ее Орденом Карлоса III.

Эта церемония – символ для принцессы и народа Испании о том, что Леонор готова взять на себя роль главы государства.

Что известно об образовании принцессы Астурийской?

Принцесса Леонор ходила в детский сад, что посещают дети испанской королевской гвардии. Примерно в 3 года начала посещать школу Санта-Мария-де-лос-Росалес, где учился ее отец.

В 2021 принцесса Астурийская поступила в старшую школу – UWC Atlantic College, обучившись там 2 года.

Как наследница престола, Леонор должна иметь не только соответствующий уровень знаний, но и военную подготовку. Поэтому после завершения колледжа она поступила в Военную академию в Сарагосе. Уже в этом году принцесса начала службу на тренировочном военном корабле. Напоследок ее ждет обучение в Генеральной военной академии.

Когда принцесса Леонор вступит на трон, она станет первой королевой-правительницей Испании с 1868 года. Уже сейчас она выполняет определенные королевские обязанности, посещая важные мероприятия с семьей, отцом или самостоятельно. И важно добавить, если у королевы Летиции и короля Филиппа родится сын, именно он будет первым в очереди на престол.