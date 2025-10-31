Принцессе Леонор – 20: главные факты из жизни будущей королевы Испании
- Принцесса Леонор, дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции, является наследницей испанского престола.
- Леонор проходит образование в Военной академии и выполняет королевские обязанности, готовясь стать первой королевой-правительницей Испании с 1868 года.
Принцесса Леонор – дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции. Девушка добросовестно учится и посещает важные события. Все это не зря, ведь однажды ей предстоит стать королевой Испании.
Сегодня, 31 октября, принцессе Леонор исполнилось 20 лет. О ее жизни, образовании и подготовке к роли королевы читайте в материале 24 Канала.
Принцесса Леонор родилась в 2005 году в больнице в Мадриде. Она стала первым ребенком в то время наследного принца Филиппа и Летиции. Через неделю Летицию выписали из роддома, и она вышла с ребенком на руках к прессе.
Полное имя девочки – Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис Испанская.
В январе 2006 года Леонор окрестили во дворце Сарсуэла. Ее крестными стали король и королева Испании, то есть дедушка и бабушка по линии отца.
Как Леонор стала наследницей престола?
19 июня 2014 года отец Леонор стал королем Филиппом VI. Так девочка получила титул принцессы Астурийской и получила важный статус – наследница испанского престола. Также Леонор носит титулы принцессы Жиронской, принцессы Вианской и герцогини Монбланской.
Принцесса Леонор / Фото Getty Images
В возрасте 13 лет Леонор произнесла первую публичную речь – она прочитала первую статью Конституции Испании в Институте Сервантеса.
В прошлом году летом принцесса Леонор совершила первую сольную поездку за границу, посетив Португалию.
Два года назад принцессе Астурийской исполнилось 18 лет. В день рождения она принесла присягу перед испанским парламентом на Конституции, а отец наградил ее Орденом Карлоса III.
Эта церемония – символ для принцессы и народа Испании о том, что Леонор готова взять на себя роль главы государства.
Принцесса Леонор приняла присягу: видео
Что известно об образовании принцессы Астурийской?
Принцесса Леонор ходила в детский сад, что посещают дети испанской королевской гвардии. Примерно в 3 года начала посещать школу Санта-Мария-де-лос-Росалес, где учился ее отец.
В 2021 принцесса Астурийская поступила в старшую школу – UWC Atlantic College, обучившись там 2 года.
Как наследница престола, Леонор должна иметь не только соответствующий уровень знаний, но и военную подготовку. Поэтому после завершения колледжа она поступила в Военную академию в Сарагосе. Уже в этом году принцесса начала службу на тренировочном военном корабле. Напоследок ее ждет обучение в Генеральной военной академии.
Когда принцесса Леонор вступит на трон, она станет первой королевой-правительницей Испании с 1868 года. Уже сейчас она выполняет определенные королевские обязанности, посещая важные мероприятия с семьей, отцом или самостоятельно. И важно добавить, если у королевы Летиции и короля Филиппа родится сын, именно он будет первым в очереди на престол.