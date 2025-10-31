Сьогодні, 31 жовтня, принцесі Леонор виповнилося 20 років. Про її життя, освіту та підготовку до ролі королеви читайте у матеріалі 24 Каналу.

До слова Принц Вільям не хоче бачити Гаррі на своїй коронації: історія конфлікту, що тягнеться роками

Принцеса Леонор народилась у 2005 році у лікарні в Мадриді. Вона стала першою дитиною на той час спадкового принца Філіпа та Летиції. Через тиждень Летицію виписали з пологового, і вона вийшла з дитиною на руках до преси.

Повне ім'я дівчинки – Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон і Ортіс Іспанська.

У січні 2006 року Леонор охрестили у палаці Сарсуела. Її хрещеними стали король та королева Іспанії, тобто дідусь і бабуся по лінії батька.

Як Леонор стала спадкоємицею престолу?

19 червня 2014 року батько Леонор став королем Філіпом VI. Так дівчинка отримала титул принцеси Астурійської та здобула важливий статус – спадкоємиця іспанського престолу. Також Леонор носить титули принцеси Жиронської, принцеси Віанської та герцогині Монбланської.



Принцеса Леонор / Фото Getty Images

У віці 13 років Леонор виголосила першу публічну промову – вона прочитала першу статтю Конституції Іспанії в Інституті Сервантеса.

Минулого року влітку принцеса Леонор здійснила першу сольну поїздку за кордон, відвідавши Португалію.

Два роки тому принцесі Астурійській виповнилося 18 років. У день народження вона склала присягу перед іспанським парламентом на Конституції, а батько нагородив її Орденом Карлоса III.

Ця церемонія – символ для принцеси та народу Іспанії про те, що Леонор готова взяти на себе роль голови держави.

Принцеса Леонор склала присягу: відео

Що відомо про освіту принцеси Астурійської?

Принцеса Леонор ходила до дитячого садка, що відвідують діти іспанської королівської гвардії. Приблизно у 3 роки почала відвідувати школу Санта-Марія-де-лос-Росалес, де навчався її батько.

У 2021 принцеса Астурійська вступила до старшої школи – UWC Atlantic College, навчавшись там 2 роки.

Як спадкоємиця престолу, Леонор повинна мати не тільки відповідний рівень знань, але й військову підготовку. Тому після завершення коледжу вона вступила у Військову академію в Сарагосі. Уже цього року принцеса почала службу на тренувальному військовому кораблі. Наостанок її чекатиме навчання у Генеральній військовій академії.

Коли принцеса Леонор вступить на трон, вона стане першою королевою-правителькою Іспанії з 1868 року. Уже зараз вона виконує певні королівські обов'язки, відвідуючи важливі заходи з сім'єю, батьком або самостійно. Та важливо додати, якщо у королеви Летиції та короля Філіпа народиться син, саме він буде першим у черзі на престол.