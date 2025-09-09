Почти три десятилетия остается анонимным: имя известного художника Бэнкси могут раскрыть
- Полиция начала расследование против Бэнкси из-за нового мурала на здании Королевского суда в Лондоне, где изображен судья, который бьет протестующего.
- Расследование может раскрыть личность Бэнкси, а ущерб на памятнике архитектуры может привести к суровым наказаниям, включая лишение свободы до 10 лет.
Полиция начала расследование против художника-анонима Бэнкси после того, как на здании Королевского суда в Лондоне появился новый мурал. Так, его имя может стать известным.
Пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail. На мурале изображен судья, который бьет протестующего молотком – последний лежит на земле с плакатом и забрызган кровью. Рисунок появился на здании в понедельник, 8 сентября.
Издание пишет, что здание Королевского суда в Лондоне является памятником архитектуры I категории. В полиции заявили, что начали расследование после того, как получили сообщение о "преступном повреждении", оно продолжается.
Бэнкси остается анонимным почти три десятилетия, но если он появится в суде, то должен будет раскрыть свое имя. Художник опубликовал фотографию мурала в инстаграме.
Сообщается, что рисунок, который, вероятно, касается ареста протестующих, уберут из здания. Дело в том, что в субботу в центре Лондона полиция арестовала почти 900 человек, которые вышли в поддержку запрещенной группы Palestine Action. Считается, что это самый массированный арест в истории Великобритании.
Нанесение ущерба может привести к 10 годам лишения свободы, если ущерб превысит 5000 фунтов стерлингов. Если же нет – три месяца заключения или штраф в размере 2500 фунтов стерлингов.
Что известно о Бэнкси?
Псевдоним Бэнкси использует английский андеграундный художник граффити, политический активист и режиссер. Существуют версии, что его зовут Роберт или Робин Бэнкс.
Считается, что художник родился в 1974 году в городе Бристоль, а заниматься граффити начал в конце 90-х годов. Мужчину хорошо знают не только в Великобритании, но и в других странах мира.
В ноябре 2022 года Бэнкси тайно приехал в Украину. Он создал граффити в Киеве и области, в частности в Ирпене, Бородянке, Гостомеле и Горенке.