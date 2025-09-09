Об этом сообщает USA TODAY со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками, передает Show 24.
Не пропустите В США вынесли приговор скандальному рэперу P Diddy
Дуэйн Кит "Кеффе Д" Дэвис, обвиняемый в убийстве американского рэпера Тупака Шакура, утверждает, что Шон Комбс (P. Diddy) предлагал вознаграждение в 1 миллион долларов "за головы" Шакура и основателя Death Row Records Шуга Найта.
Об этом сообщает USA TODAY со ссылкой на отчет Управления по борьбе с наркотиками, передает Show 24.
Не пропустите В США вынесли приговор скандальному рэперу P Diddy