Про це повідомляє USA TODAY з посиланням на звіт Управління з боротьби з наркотиками, передає Show 24.
Дуейн Кіт "Кеффе Д" Девіс, обвинувачений у вбивстві американського репера Тупака Шакура, стверджує, що Шон Комбс (P. Diddy) пропонував винагороду в 1 мільйон доларів "за голови" Шакура і засновника Death Row Records Шуга Найта.
