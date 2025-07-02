Проте P. Diddy виправдали за серйознішими звинуваченнями, йдеться про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації та змову з метою рекету. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

До слова Загрожує довічне: P Diddy, якого звинувачують у сексуальному насиллі, частково винесли вирок

Прокурори звинуватили P. Diddy в тому, що він використовував статус знаменитості та бізнес, аби керувати злочинною компанією з метою сексуальної торгівлі жінками та приховувати свої злочини.

Присяжні радилися протягом 13 годин та виправдали репера з трьома з п'яти найсерйозніших звинувачень, які були висунули проти нього. Сам P. Diddy зізнався, що вчиняв домашнє насильство, але заперечував будь-які сексуальні контакти без згоди та більш масштабну схему рекету. Повідомляється, що атмосфера у залі суду була емоційною.

Перед тим як залишити залу P. Diddy став на коліна, притулився обличчям до крісла, нібито молився і трусився. Пізніше суддя розгляне питання про звільнення репера під заставу.