Сім'я Тупака співпрацюватиме з відомим адвокатом Алекс Спіро. Він представляв багатьох світових зірок, зокрема актора Алека Болдвіна, передає Fox News.

До слова Матір P․ Diddy зробила заяву після арешту репера і звинувачень щодо нього: "Мій син – не монстр"

Юрист Алекс Спіро здобув перемогу у справі, коли Алека Болдвіна звинуватили у ненавмисному вбивстві. Річ у тім, що у 2021 році під час зйомок фільму "Раст" актор випадково застрелив українську операторку Галину Гатчинс. Жінка отримала смертельне поранення у груди з реквізитної зброї.

Відомо, що репер Тупак Шакур помер майже 30 років тому – 13 вересня 1996 року. На той момент чоловікові було всього 25 років. 7 вересня 1996 року сталася стрілянина, у якій репер отримав смертельне поранення. У Лас-Вегасі Тупак їхав у машині разом зі співзасновником та колишнім генеральним директором звукозаписного лейбла Death Row Records Меріоном "Шугом" Найтом. Коли вони зупинилися на світлофорі, то поруч з'явився білий Cadillac. Шакура отримав декілька куль. Спершу перебував у критичному стані, а потім помер.

Репер Тупак Шакур/ Фото Getty Images

Розслідування вбивства Тупака Шакура

У вересні минулого року розслідування щодо вбивства Тупака Шакура нарешті завершилося. Поліція висунула звинувачення колишньому лідерові банди Дуейну Девісу. Прокурори повідомили, що це було відкрите вбивство, під час якого використовувалася смертоносна зброя.

У 2008 році у виданні Los Angeles Times розповіли, що до стрілянини у Тупака, що трапилася у студії звукозапису у 1994 році, причетний репер P. Diddy та інші люди з лейбла Bad Boy Records, який він заснував. Проте чоловік спростував ці звинувачення. Тоді Шакура ще й пограбували, він отримав поранення.

Зазначимо, що раніше детектив поліції Лас-Вегаса зробив заяву, у якій йшлося що вбивства двох реперів – Тупака Шакура і Біггі Смолса можуть бути пов'язаними між собою. Він вважає, що до подій причетні одні й ті самі люди. Нагадаємо, що Смолс також помер під час стрілянини 9 березня 1997 року у 24-річному віці.