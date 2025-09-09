Пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail. На мурале изображен судья, который бьет протестующего молотком – последний лежит на земле с плакатом и забрызган кровью. Рисунок появился на здании в понедельник, 8 сентября.

Издание пишет, что здание Королевского суда в Лондоне является памятником архитектуры I категории. В полиции заявили, что начали расследование после того, как получили сообщение о "преступном повреждении", оно продолжается.

Бэнкси остается анонимным почти три десятилетия, но если он появится в суде, то должен будет раскрыть свое имя. Художник опубликовал фотографию мурала в инстаграме.

Сообщается, что рисунок, который, вероятно, касается ареста протестующих, уберут из здания. Дело в том, что в субботу в центре Лондона полиция арестовала почти 900 человек, которые вышли в поддержку запрещенной группы Palestine Action. Считается, что это самый массированный арест в истории Великобритании.

Нанесение ущерба может привести к 10 годам лишения свободы, если ущерб превысит 5000 фунтов стерлингов. Если же нет – три месяца заключения или штраф в размере 2500 фунтов стерлингов.

Что известно о Бэнкси?