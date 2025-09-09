Пише Show 24 з посиланням на Daily Mail. На муралі зображений суддя, який б'є протестувальника молотком – останній лежить на землі з плакатом і забризканий кров'ю. Малюнок з'явився на будівлі у понеділок, 8 вересня.

Видання пише, що будівля Королівського суду в Лондоні є пам'яткою архітектури I категорії. У поліції заявили, що розпочали розслідування після того, як отримали повідомлення про "злочинне пошкодження", воно триває.

Бенксі залишається анонімним майже три десятиліття, але якщо він з'явиться у суді, то повинен буде розкрити своє ім'я. Художник опублікував фотографію муралу в інстаграмі.

Повідомляється, що малюнок, який, ймовірно, стосується арешту протестувальників, приберуть з будівлі. Річ у тім, що у суботу у центрі Лондона поліція заарештувала майже 900 людей, які вийшли на підтримку забороненої групи Palestine Action. Вважається, що це наймасованіший арешт в історії Великої Британії.

Завдання шкоди може призвести до 10 років позбавлення волі, якщо збитки перевищать 5000 фунтів стерлінгів. Якщо ж ні – три місяці ув'язнення або штраф у розмірі 2500 фунтів стерлінгів.

Що відомо про Бенксі?