Пише Show 24 з посиланням на Daily Mail. На муралі зображений суддя, який б'є протестувальника молотком – останній лежить на землі з плакатом і забризканий кров'ю. Малюнок з'явився на будівлі у понеділок, 8 вересня.
Видання пише, що будівля Королівського суду в Лондоні є пам'яткою архітектури I категорії. У поліції заявили, що розпочали розслідування після того, як отримали повідомлення про "злочинне пошкодження", воно триває.
Бенксі залишається анонімним майже три десятиліття, але якщо він з'явиться у суді, то повинен буде розкрити своє ім'я. Художник опублікував фотографію муралу в інстаграмі.
Повідомляється, що малюнок, який, ймовірно, стосується арешту протестувальників, приберуть з будівлі. Річ у тім, що у суботу у центрі Лондона поліція заарештувала майже 900 людей, які вийшли на підтримку забороненої групи Palestine Action. Вважається, що це наймасованіший арешт в історії Великої Британії.
Завдання шкоди може призвести до 10 років позбавлення волі, якщо збитки перевищать 5000 фунтів стерлінгів. Якщо ж ні – три місяці ув'язнення або штраф у розмірі 2500 фунтів стерлінгів.
Що відомо про Бенксі?
Псевдонім Бенксі використовує англійський андеграундний художник графіті, політичний активіст і режисер. Існують версії, що його звати Роберт або Робін Бенкс.
Вважається, що художник народився у 1974 році у місті Бристоль, а займатися графіті почав наприкінці 90-х років. Чоловіка добре знають не лише у Великій Британії, але й в інших країнах світу.
У листопаді 2022 року Бенксі таємно приїхав в Україну. Він створив графіті у Києві та області, зокрема в Ірпені, Бородянці, Гостомелі й Горенці.