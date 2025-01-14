Возвращаемся в 2012 год – как песня Gangnam style стала не только феноменом, но и мемом

В свое время трек Gangnam style южнокорейского исполнителя PSY стал настоящим хитом. Отметка прослушиваний и просмотров пересекла рубеж в более 5 миллиардов, что стало настоящим фурором для мирового шоубизнеса.

Трек, который вышел в 2012 году, пожалуй, слышали все. Однако для некоторых может до сих пор оставаться загадкой, почему песня и клип стали настолько популярными и в чем скрывается секрет успеха, пишет Show 24.

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6 причин почему Gangnam style стала феноменом

Танец

Если посмотреть видеоклип на песню, то можно отследить линию хаоса событий, которые происходят в разных локациях. Для кого-то это может выглядеть как абсурд, однако танец, который аудитория видит на протяжении всего видео, стал настоящей находкой. Преимущество заключается в простоте движений, что позволяет каждому желающему их повторить.

Несмотря на то, что в 2012 году челленджи и тренды только начинали набирать свои обороты, Gangnam style стал одним из прорывов.

Psy – Gangnam style: смотрите видео онлайн

Танец начали пародировать, ученики и студенты снимали видео, чтобы приобщиться к тренду, на свадьбах молодожены трек выбирали для первого танца, чтобы поразить гостей, и на телевидении было немало пародий, которые помогли еще больше раскрутить песню исполнителя PSY.

ОПА КОВБАСА – ПАРОДИЯ | PSY – GANGNAM STYLE: смотрите видео онлайн

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Язык и простота слов

Очевидно, что в мире не очень большой процент людей, понимающих корейский язык. Однако это не помешало, ведь публика повторяла текст на слух. То есть, то что слышишь, то и повторяешь. Конечно, произношение и правильность текста, видимо, желали бы лучшего, но это совсем не проблема. Осознание того, что ты можешь стать частью тренда мирового масштаба вдохновляет идти на такой шаг.

Итак, простые движения танца и легкое произношение слов – это те основные вещи, которые помогли раскрутиться треку.

Экзотичность

В 2012 году в мире еще не была настолько популярна азиатская поп-культура. Это стало настоящим прорывом, ведь для миллиардной публики это было что-то новое, что отличалось из привычного представления. Интересно, что в Южной Корее трек не был настолько популярным, как в остальной части мира.

То есть, знакомство аудитории с новой культурой прошло довольно успешно.

Длительный рост просмотров и прослушиваний

Обычно, популярные треки и видео идут на спад через месяц после релиза. Однако с Gangnam style история вышла совсем другая. Трек на протяжении шести месяцев продолжал набирать миллионы просмотров и прослушиваний. Песня вышла 15 июля 2012 года, в декабре того же года пересекла рубеж в миллиард просмотров на ютуб, а по состоянию на сегодня насчитывает 5 миллиардов 420 миллионов 358 тысяч 747 просмотров и является номером 26 в категории самых популярных музыкальных видео в мире.

Статистика трека Gangnam style на ютуб / Скришнот с ютуба

К слову, в 2012 году рекорд по количеству просмотров – 803 миллиона, принадлежал Джастину Биберу и его треку Baby. Однако PSY с треком Gangnam style не просто возглавил чарты 28 стран мира, но и вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории "Песня, которая набрала наибольшее количество предпочтений" (на сегодня – 29 миллионов).

Мемы и пародии

Мемы и пародии – это катализаторы, которые ускоряют процесс популярности. Важно заметить и то, что очень часто мемы живут 1-2 дня, а пародии – немножко дольше. Однако в случае с песней Gangnam style эта история затянулась на длительный период, что стало настоящим феноменом и усилило уровень популярности.

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Что интересно, песню используют и к современным трендам, которые собирают немало просмотров.

Хотя с годами популярность трека спала, однако Gangnam style, пожалуй, уже можно назвать бессмертным хитом.

Телевидение и вовлеченность знаменитостей

Когда какой-то тренд выходит в эфире телевидения, то это еще один показатель, который не только свидетельствует о популярности, но и ускоряет ее. А когда к этому привлечены еще и чьи-то кумиры, то количество людей, которые будут подражать мировому интересу, будет только расти.

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В свое время даже ведущий шоу "Завтрак с 1+1" Руслан Сеничкин в прямом эфире затанцевал легендарный танец.

Руслан Сеничкин затанцевал Gangnam style / Фото издания "Детектор медиа"

Итак, все приведенные выше причины являются основой того, чтобы считать трек Gangnam style не просто хитом, но и феноменом, который благодаря определенным условиям смог достичь такого фурора. Комичность стала дополнительным элементом, который усилил формулу успеха.