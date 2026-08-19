Рамина Эсхакзай выходит замуж: кто ее избранник, подробности предложения руки, планы на свадьбу

Украинская блогерка и интервьюерка Рамина Эсхакзай объявила о радостном событии в личной жизни – она получила предложение руки и сердца и выходит замуж. Уже известны первые подробности помолвки и планы на предстоящую свадьбу.

Избранником звезды стал военнослужащий, Герой Украины, с которым она встречается уже почти три года. О своем новом статусе и предстоящей свадьбе Рамина рассказала в интервью изданию Viva!. По словам блогерки, романтический момент произошел около месяца назад во время их совместного отпуска на берегу океана. Признание в любви оказалось эмоциональным и в то же время забавным из-за жары.

Сначала я немного растерялась, а потом мне стало очень смешно, потому что из-за отека мы никак не могли надеть кольцо на палец – любимый сделал мне предложение в невыносимую жару. Мы ужинали на берегу океана, а потом он предложил прогуляться. Неожиданно он достал обручальное кольцо и спросил, буду ли я с ним всю жизнь. Конечно, я радовалась, но почему-то даже больше, чем за парня – что он решился,

– рассказала Рамина.



Рамина выходит замуж / Фото Viva!

Девушка призналась, как почувствовала, что парень сделает ей предложение. Говорит, что за несколько дней до этого у них была годовщина, и она даже ожидала, что это может произойти именно тогда.

Как Рамина познакомилась с женихом

Рамина рассказала и о знакомстве пары, которое оказалось довольно символичным. Несмотря на то что до этого Рамина и ее возлюбленный шли разными путями, именно бывший жених журналистки в свое время обратил ее внимание на харизматичного воина и посоветовал взять у него интервью. Сначала рабочий контакт едва не сорвался из-за недоразумения с медийным эксклюзивом, но впоследствии рабочее общение переросло в глубокие чувства.

Блогерка признается, что из-за постоянных командировок и службы избранника их роман развивался преимущественно на расстоянии. Впрочем, разлука только укрепила их связь. Несмотря на то, что влюбленные уже выбрали несколько возможных дат для предстоящей свадьбы, Рамина представляет себе торжество в формате сдержанной классики. Детей пара пока не планирует, отмечая, что на данный момент оба не готовы к этому.

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