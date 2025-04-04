Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в сексуальных преступлениях против четырех женщин

Британского комика и актера Рассела Бренда обвинили в серьезных сексуальных преступлениях. Правоохранители выдвинули пять обвинений, включая изнасилование и другие сексуальные нападения, жертвами которых стали четыре женщины.

Эти инциденты якобы происходили в период с 1999 по 2005 год. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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По данным расследования, одно из изнасилований произошло в 1999 году в приморском курортном городе Борнмут. Кроме того, Бренда обвиняют в трех случаях сексуального насилия в районе Вестминстера в 2001 году и в период между 2004 и 2005 годами и в принуждении к оральному сексу в районе Вестминстера в 2004 году.

Первое судебное заседание по делу назначено на 2 мая. По имеющейся информации, сейчас Бренд, предположительно, находится на территории США. Если он не согласится на добровольное возвращение в Великобританию, власти могут начать процедуру экстрадиции.

Для справки! Экстрадиция – форма международного сотрудничества между государствами в борьбе с преступностью. Этот процесс предусматривает арест и передачу лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступной деятельности, или уже осужденных, из одного государства в другое.

Известно, что полицейское расследование началось после публикации совместного журналистского материала изданий Times, Sunday Times и телеканала Channel 4 в 2023 году. В расследовании речь шла об обвинениях против Бренда в сексуальном насилии в период с 2006 по 2013 годы. Сам актер категорически отрицает все обвинения, называя их "заговором" против него.

Что известно о Расселе Бренде

Мужчина получил известность сначала как стендап-комик, а впоследствии развил карьеру на телеканале MTV и радиостанции BBC Radio 2. К середине 2000-х годов он стал одной из самых известных медиаперсон Великобритании.

Правда, его путь в шоу-бизнесе сопровождали многочисленные скандалы. С MTV его уволили после того, как 12 сентября 2001 года, на следующий день после террористических атак в Нью-Йорке, он появился на работе в образе, который сам описал как костюм Усамы бин Ладена, который является международным террористом.

Карьера на BBC также завершилась скандалом из-за оскорбительного сообщения, которое Брэнд оставил гостю программы.

Как актер Рассел известен по участию в романтической комедии "В пролете", озвучиванием мультфильмов "Гадкий я" и его продолжение, а также комедийной лентой "Побег из Вегаса".

С 2010 до 2012 года Бренд состоял в браке с американской певицей Кэти Перри.

В последние годы бывший комик сосредоточился на ведении своего ютуб-канала, где часто распространяет различные теории заговора.

Заметим, недавно также стало известно, что 64-летнего Жана-Клода Ван Дамма подозревают в торговле людьми.