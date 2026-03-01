Разница в возрасте 20 лет: история любви Вячеслава Довженко и его невесты Светланы

На днях украинский актер Вячеслав Довженко публично объявил о помолвке с возлюбленной. Невестой мужчины стала художница по костюмам Светлана, которая моложе его на 20 лет.

Вячеслав и Светлана пообщалась с журналисткой OBOZ.UA за кулисами премьеры украинского романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф", которая состоялась во Дворце "Украина". Они рассказали свою историю любви.

Как начинались отношения Вячеслава и Светланы?

Вячеслав и Светлана познакомились примерно 7 – 8 лет назад на съемках одного проекта, однако лишь немного пообщались. Уже во время полномасштабного вторжения они снова встретились в театре.

На тот момент Слава уже не был женат, жил сам. Я тоже была в своем этапе переосмысления. И вот уже третий год мы вместе. Живем, поддерживаем друг друга, строим отношения,

– рассказала Светлана.

Для справки! Вячеслав Довженко около 17 лет состоял в браке с актрисой Ксенией Баша. Они воспитывают двух сыновей: Василия и Ивана. Супруги развелись в 2018 году.

Избранница Довженко призналась, что очень боялась совместного быта. Однако период "притирки" прошел хорошо. Светлана также отметила, что она активная, а Вячеслав – спокойный, что помогает в отношениях.

Я его немного "поднимаю" – в хорошем смысле, вытягиваю в события, в движение. А он меня заземляет, когда слишком разгоняюсь. Мне кажется, мы сошлись именно потому, что разные. Не одинаковые – и хорошо. Потому что если бы оба были одинаково импульсивные или одинаково спокойные, было бы сложнее,

– объяснила женщина.

Вячеслав Довженко с невестой / Фото FILM.UA

Какие у Светланы отношения с родственниками и детьми Довженко?

Светлана поделилась, что отец нормально отреагировал на то, что она начала встречаться со старшим мужчиной, ведь у него с женой тоже большая разница в возрасте. А вот мама волновалась, ведь год назад потеряла любимого, поэтому боится, чтобы дочь не столкнулась с подобной болью.

Но в целом они приняли Славу прекрасно. Родственники Славы? Все хорошо. Мы довольно часто ездим к ним в Днепр. Меня приняли тепло, нет ощущения, что я "в гостях",

– отметила художница по костюмам.

У избранницы Довженко сложились прекрасные отношения и с его сыновьями. Они дружат. Василий сразу хорошо воспринял Светлану – женщина не чувствовала холода или настороженности.

Мы очень быстро нашли общий язык – и с того момента оно как-то естественно пошло. Я не мачеха и не хочу ею быть. Я подружка. Иван уже взрослый, у него своя жизнь. Мы редко видимся, но раз в месяц он приходит к нам в гости. И это обычно теплые вечера. Но с Васей, все же, у меня более близкие отношения,

– поделилась невеста Довженко.

Вячеслав Довженко с экс-женой и сыновьями / Скриншот из инстаграма

Когда планируют свадьбу и как прошло предложение руки и сердца?

Вячеслав и Светлана планируют сыграть свадьбу в конце лета, когда будет теплее. Влюбленные хотят устроить частное празднование, в кругу родственников и друзей.

Довженко сделал предложение любимой во вторую годовщину их отношений. Актер хотел сделать сюрприз.

И я действительно ничего не знала. Но, честно говоря, чувствовала. Было такое предчувствие, что именно сегодня что-то случится. Все равно решила делать вид, будто это полная неожиданность, чтобы момент оставался эмоциональным,

– вспомнила Светлана.

Светлана не сомневалась, когда говорила любимому "да". По ее словам, они уверены, что хотят быть вместе.

Знакома ли Светлана с бывшей женой Довженко?

Новая избранница Вячеслава Довженко знакома с его бывшей женой – Ксенией Башей. Недавно актриса праздновала день рождения, поэтому пара даже подготовила для нее подарок.

Вячеслав Довженко с экс-супругой / Фото "Караван историй"

Сейчас Вячеслав и Светлана арендуют квартиру, но будут переезжать в собственное жилье. Также влюбленные хотят детей. "Планируем, но без конкретных дат в календаре", – призналась невеста Довженко.