Хоть сегодня телевидение не настолько популярно, как было раньше, однако оно оставило особый след в жизнях людей. Телешоу, которые предлагали каналы, становились своеобразным утешением от бытовых проблем, и именно это сделало их уникальными.

За годы независимости Украины зрители увидели десятки шоу на разную тематику. Ведущими были тогдашние знаменитости, что еще больше привлекало внимание. Накануне Дня Независимости предлагаем вспомнить те проекты, при упоминании которых, слезы наворачиваются на глаза – далее читайте на Show24.

Самые популярные шоу независимой Украины – какими они были?

"Караоке на Майдане" и "Шанс"

Каждое воскресенье у украинцев начиналось с того, что Игорь Кондратюк искал новые таланты на Майдане. Интересно, что аналог этой программы сначала велся в России под названием "Караоке на Арбате". А уже с 1999 года ведущий сменил ориентир на Украину. Суть шоу заключалась в том, что среди большого количества людей выбиралось несколько счастливчиков. Затем они пели и собирали деньги. Те, у кого была наибольшая сумма, побеждали.

Интересно, что тогда среди участников можно было увидеть Тину Кароль, Виталия Козловского, Макса Барского и других.

Параллельно с программой Кондратюка транслировалось шоу "Шанс". Те участники, которые становились победителями в первой программе, ехали на "Шанс", где в течение дня работали с Натальей Могилевской, Андреем Кузьменко и Владимиром Бебешко. Затем в прямом эфире выступали перед зрителями, демонстрируя измененный образ и новый стиль.

Игорь Кондратюк, Наталья Могилевская, Скрябин в программе "Шанс" / Фото из инстаграма Кондратюка

Недавно Игорь Кондратюк возобновил программу "Караоке на Майдане" после многолетнего перерыва. Сегодня продюсер находится в поисках нового ведущего.

"Территория А"

Эта программа была о музыкальном хит-параде. К слову, на тот момент она была первой и единственной в Украине, которая открывала зрителям и слушателям новых исполнителей. Кроме того, программа включала новости об украинском искусстве, интересные репортажи, первый телевизионный художественный аукцион и встречи с гостями. Проект получил все возможные телевизионные награды. Сама Рудницкая называет "Территорию А" революцией 90-х.

"Игры патриотов"

Украинская версия французской программы Intervilles стала очень успешной. Главным ведущим был Павел Костицын, а закадровым голосом – Андрей Кузьменко. Суть шоу заключалась в том, что звезды формировали команды, а потом участвовали в спортивных конкурсах. Такое действо было настоящим развлечением для зрителей. Но в программе было немало опасных моментов. К примеру, надо было справиться с быком.

"Файна Юкрайна"

Украинское скетч-шоу стало настоящей находкой в период 2008-2010 годов. Во время просмотра зрителей знакомили с различными персонажами: Антон и Маричка, продюсер Валентин и звезда Василий, Зеновий Пипка и Иннокентий Бест, Григорий Павлович Хлус и другие. Исполнителями ролей были Сергей Притула и Андрей Молочный, который сегодня записан к предателям Украины. За годы существования проекту удалось снять 100 выпусков.

"Хата на тата"

Это шоу начало выходить на экраны еще в 2012 году. Проект стал своеобразной площадкой для зрителей, где можно посмеяться с папы, которого оставляют одного на хозяйстве, и посочувствовать маме, которая много лет живет без поддержки мужа. Интересно, что благодаря своей успешности, несколько стран приобрели права на адаптацию.

"Я люблю Украину"

А это ток-шоу зрители увидели на экранах в 2009 году. Одной из первых ведущих была Лидия Таран, а среди участников можно увидеть немало знаменитостей, в частности – действующего президента Украины.

Сегодня шоу адаптировали под 7 раундов, дополнительных конкурсов и проверок на знание украинского языка, культуры и истории.

"Україна має талант"

Шоу талантов также берет свое начало с 2009 года. Тогда неизменными судьями были Игорь Кондратюк, Слава Фролова и Влад Яма. После того как проект поставили на паузу, в обновленном составе уже фигурировали фамилии Притулы, Дзидзьо, Мишиной, Кота и тому подобное. Их задачей было оценивать людей, которые пришли продемонстрировать свои таланты.

"Х-Фактор"

Долгое время главной ведущей проекта была Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука. Оба попали в список предателей и скрываются в стране-террористке – России. За время существования проекта сменилось немало судей. У них была задача оценить выступление участников, которые затем проходили в тренировочный лагерь, потом наведывались к судьям домой, а затем участвовали в прямых эфирах.

И это далеко не полный список тех шоу, которые были любимыми. Стоит еще также вспомнить "Долгоносиков", "Галопом по Европам", "Битву экстрасенсов", "Меняю жену", "Кабиролито", "Форт Боярд", "Любимая, мы убиваем детей" и многие другие.