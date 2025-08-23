Переход на украинский язык – это просто изменение или творческое решение, но и символ независимости. К важному дню украинские звезды в эксклюзивных комментариях для Show 24 рассказали о том, какую роль для них играет язык, и что мотивировало их перейти на украинский.
Злата Огневич
Певица убеждена, что язык – это душа народа. Ее песни в основном были украиноязычными еще до начала полномасштабной войны, однако впоследствии она полностью перешла на украинский в общении.
Меня вдохновили люди – военные на передовой, волонтеры в тылу. Я поняла: если мы хотим иметь настоящую независимость, должны беречь и лелеять свой язык, как самое дорогое сокровище. Когда начала говорить на украинском постоянно, почувствовала, будто наконец стою на собственной земле обеими ногами,
– сказала Злата Огневич.
Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич
Тоня Матвиенко
Для Тони Матвиенко язык – это вопрос идентичности. В семье артистки всегда общались на украинском. Только в 90-х, во время учебы в школе Тоня немного слышала и употребляла русский. Но это не был ее родной язык.
Я с пониманием отношусь к тем, кто переходит на украинский сейчас. Хорошо, что все больше людей открывают для себя язык как важную часть своей культуры и себя самих. Жаль только, что к этому мы дошли через такие болезненные обстоятельства,
– рассказала Матвиенко.
Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма Тони Матвиенко
Наталья Денисенко
Актриса отметила, что ей больно слышать пропагандистские нарративы врага о том, будто они "защищают русскоязычное население". Ведь в каждом украинском слове, стихи, сказке, песни – история нашего народа, наших предков, которые живут в веках именно благодаря языку.
Мой страшный сон – разговаривать на языке врага и быть той "кого пришли защищать". На нашей земле не надо никого защищать, мы прекрасно жили без всякого вмешательства нашего проклятого соседа. Верю, что мы победим эту войну, а языковой вопрос в нашей стране решится мягко и дружно, поощряя всех перейти на украинский,
– подчеркивает Наталья Денисенко.
Наталка Денисенко / Фото пресс-службы
Тарас Тополя
Певец вырос в Киеве. Он поделился, что долгое время в детстве и юности, в быту и между сверстниками пользовался русским языком. Но со временем понял, что язык – не только средство общения.
Украинский язык – это составляющая независимости, без сомнения, часть фундамента Украинской государственности и самоидентификации. Именно поэтому АНТИТИЛА пели и поют на украинском. Именно поэтому мы воспитываем детей на украинском. С другой стороны я никогда не обвинял других в том, что они пользуются русским в быту, однако всегда мотивировал делать осознанный выбор и переходить на украинский,
– отметил Тарас Тополя.
АНТИТИЛА / Фото из инстаграма группы
Екатерина Лозовицкая
Модель согласилась с мнением о том, что язык – одна из главных составляющих независимости. Ведь это наша культура, идентичность и многовековая история.
Когда говоришь на украинском, чувствуешь, что по-другому звучишь, по-другому себя подаешь и воспринимаешь мир. Это как маленькая ежедневная свобода – каждое слово напоминает, кто мы и откуда. Язык объединяет людей, делает наше общение более искренним и близким, и одновременно дает ощущение собственной силы и гордости за наше происхождение,
– поделилась Екатерина Лозовицкая.
Екатерина Лозовицкая / Фото пресс-службы
DIANA GLOSTER
По мнению певицы, язык влияет на состояние человека и в корне меняет то, как ты воспринимаешь себя. Для нее все кардинально изменилось даже на бытовом уровне. DIANA GLOSTER делится, что на украинском она звучит естественнее, теплее и приятнее.
Переход на украинский стал для меня важным шагом – он дал ощущение энергии, силы и независимости. Когда общаешься на родном языке, начинаешь острее осознавать собственную идентичность и отличие от других культур. Особенно это стало понятно, когда я была за границей. Теперь каждое слово на родном языке приносит мне удовольствие и ощущение гармонии с собой.
Диана Глостер / Фото пресс-службы
Никита Киселев
Певец поделился, что языковой вопрос является для него принципиальным. Ему обидно, что осознание фундаментальных ценностей нашей культуры и идентичности пришло с трагическими событиями
Не могу морально себе позволить разговаривать на языке агрессора. Но в то же время я не осуждаю украинцев, для которых этот переход оказался значительно сложнее. Верю, что создавая крутую украинскую музыку, литературу, кино, телешоу, прессу – мы поможем всем еще больше влюбиться в украинский язык,
– признался артист.
Никита Киселев / Фото пресс-службы
Иван Морозов
Звездный стилист называет язык основой нашей независимости, что делает сильнее. Он поделился, что родился и вырос на западе Украины.
Раньше я довольно часто сталкивался с осуждением из-за того, что говорю на украинском и имею диалект. В определенный момент жизни даже начал учить и общаться на русском. Но, конечно, как и многие украинцы, после 24 февраля понял, что это вопрос не только личного выбора, но и позиции. Возвращение к украинскому стало для меня вопросом честности перед собой и своей страной,
– признался Иван Морозов.
Иван Морозов / Фото пресс-службы