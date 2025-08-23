Переход на украинский язык – это просто изменение или творческое решение, но и символ независимости. К важному дню украинские звезды в эксклюзивных комментариях для Show 24 рассказали о том, какую роль для них играет язык, и что мотивировало их перейти на украинский.

Злата Огневич

Певица убеждена, что язык – это душа народа. Ее песни в основном были украиноязычными еще до начала полномасштабной войны, однако впоследствии она полностью перешла на украинский в общении.

Меня вдохновили люди – военные на передовой, волонтеры в тылу. Я поняла: если мы хотим иметь настоящую независимость, должны беречь и лелеять свой язык, как самое дорогое сокровище. Когда начала говорить на украинском постоянно, почувствовала, будто наконец стою на собственной земле обеими ногами,

– сказала Злата Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Тоня Матвиенко

Для Тони Матвиенко язык – это вопрос идентичности. В семье артистки всегда общались на украинском. Только в 90-х, во время учебы в школе Тоня немного слышала и употребляла русский. Но это не был ее родной язык.

Я с пониманием отношусь к тем, кто переходит на украинский сейчас. Хорошо, что все больше людей открывают для себя язык как важную часть своей культуры и себя самих. Жаль только, что к этому мы дошли через такие болезненные обстоятельства,

– рассказала Матвиенко.



Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Наталья Денисенко

Актриса отметила, что ей больно слышать пропагандистские нарративы врага о том, будто они "защищают русскоязычное население". Ведь в каждом украинском слове, стихи, сказке, песни – история нашего народа, наших предков, которые живут в веках именно благодаря языку.

Мой страшный сон – разговаривать на языке врага и быть той "кого пришли защищать". На нашей земле не надо никого защищать, мы прекрасно жили без всякого вмешательства нашего проклятого соседа. Верю, что мы победим эту войну, а языковой вопрос в нашей стране решится мягко и дружно, поощряя всех перейти на украинский,

– подчеркивает Наталья Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото пресс-службы

Тарас Тополя

Певец вырос в Киеве. Он поделился, что долгое время в детстве и юности, в быту и между сверстниками пользовался русским языком. Но со временем понял, что язык – не только средство общения.

Украинский язык – это составляющая независимости, без сомнения, часть фундамента Украинской государственности и самоидентификации. Именно поэтому АНТИТИЛА пели и поют на украинском. Именно поэтому мы воспитываем детей на украинском. С другой стороны я никогда не обвинял других в том, что они пользуются русским в быту, однако всегда мотивировал делать осознанный выбор и переходить на украинский,

– отметил Тарас Тополя.



АНТИТИЛА / Фото из инстаграма группы

Екатерина Лозовицкая

Модель согласилась с мнением о том, что язык – одна из главных составляющих независимости. Ведь это наша культура, идентичность и многовековая история.

Когда говоришь на украинском, чувствуешь, что по-другому звучишь, по-другому себя подаешь и воспринимаешь мир. Это как маленькая ежедневная свобода – каждое слово напоминает, кто мы и откуда. Язык объединяет людей, делает наше общение более искренним и близким, и одновременно дает ощущение собственной силы и гордости за наше происхождение,

– поделилась Екатерина Лозовицкая.



Екатерина Лозовицкая / Фото пресс-службы

DIANA GLOSTER

По мнению певицы, язык влияет на состояние человека и в корне меняет то, как ты воспринимаешь себя. Для нее все кардинально изменилось даже на бытовом уровне. DIANA GLOSTER делится, что на украинском она звучит естественнее, теплее и приятнее.

Переход на украинский стал для меня важным шагом – он дал ощущение энергии, силы и независимости. Когда общаешься на родном языке, начинаешь острее осознавать собственную идентичность и отличие от других культур. Особенно это стало понятно, когда я была за границей. Теперь каждое слово на родном языке приносит мне удовольствие и ощущение гармонии с собой.



Диана Глостер / Фото пресс-службы

Никита Киселев

Певец поделился, что языковой вопрос является для него принципиальным. Ему обидно, что осознание фундаментальных ценностей нашей культуры и идентичности пришло с трагическими событиями

Не могу морально себе позволить разговаривать на языке агрессора. Но в то же время я не осуждаю украинцев, для которых этот переход оказался значительно сложнее. Верю, что создавая крутую украинскую музыку, литературу, кино, телешоу, прессу – мы поможем всем еще больше влюбиться в украинский язык,

– признался артист.



Никита Киселев / Фото пресс-службы

Иван Морозов

Звездный стилист называет язык основой нашей независимости, что делает сильнее. Он поделился, что родился и вырос на западе Украины.

Раньше я довольно часто сталкивался с осуждением из-за того, что говорю на украинском и имею диалект. В определенный момент жизни даже начал учить и общаться на русском. Но, конечно, как и многие украинцы, после 24 февраля понял, что это вопрос не только личного выбора, но и позиции. Возвращение к украинскому стало для меня вопросом честности перед собой и своей страной,

– признался Иван Морозов.



Иван Морозов / Фото пресс-службы