Хоч сьогодні телебачення не настільки популярне, як було раніше, однак воно залишило особливий слід у життях людей. Телешоу, які пропонували канали, ставали своєрідною розрадою від побутових проблем, і саме це зробило їх унікальними.

За роки незалежності України глядачі побачили десятки шоу на різну тематику. Ведучими були тодішні знаменитості, що ще більше привертало увагу. Напередодні Дня Незалежності пропонуємо пригадати ті проєкти, при згадці яких, сльози навертаються на очі – далі читайте на Show24.

Може зацікавити Сидів у в'язниці та переніс інсульт: як склалось життя зірки прогнозу погоди – Миколи Луценка

Найпопулярніші шоу незалежної України – якими вони були?

"Караоке на Майдані" та "Шанс"

Кожна неділя в українців розпочиналась з того, що Ігор Кондратюк шукав нові таланти на Майдані. Цікаво, що аналог цієї програми спершу вівся у Росії під назвою "Караоке на Арбаті". А вже з 1999 року ведучий змінив орієнтир на Україну. Суть шоу полягала в тому, що серед великої кількості людей обиралось декілька щасливців. Потім вони співали та збирали гроші. Ті, у кого була найбільша сума, перемагали.

Цікаво, що тоді серед учасників можна було побачити Тіну Кароль, Віталія Козловського, Макса Барського тощо.

Макс Барських на "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Паралельно з програмою Кондратюка транслювалось шоу "Шанс". Ті учасники, які ставали переможцями у першій програмі, їхали на "Шанс", де упродовж дня працювали з Наталією Могилевською, Андрієм Кузьменком та Володимиром Бебешком. Потім у прямому етері виступали перед глядачами, демонструючи змінений образ і новий стиль.

Ігор Кондратюк, Наталя Могилевська, Скрябін у програмі "Шанс" / Фото з інстаграму Кондратюка

Нещодавно Ігор Кондратюк відновив програму "Караоке на Майдані" після кількарічної перерви. Сьогодні продюсер знаходиться у пошуках нового ведучого.

"Територія А"

Ця програма була про музичний хіт-парад. До слова, на той момент вона була першою та єдиною в Україні, яка відкривала глядачам і слухачам нових виконавців. Крім того, програма включала новини про українське мистецтво, цікаві репортажі, перший телевізійний мистецький аукціон і зустрічі з гостями. Проєкт отримав усі можливі телевізійні відзнаки та нагороди. Сама Рудницька називає "Територію А" революцією 90-х.

Уривок з програми "Територія А": дивіться відео онлайн

"Ігри патріотів"

Українська версія французької програми Intervilles стала дуже успішною. Головним ведучим був Павло Костіцин, а закадровим голосом – Андрій Кузьменко. Суть шоу полягала в тому, що зірки формували команди, а потім брали участь у спортивних конкурсах. Таке дійство було справжньою розвагою для глядачів. Але у програмі було чимало небезпечних моментів. До прикладу, треба було впоратись з биком.

Пісні "Ігорі патріотів": дивіться відео онлайн

"Файна Юкрайна"

Українське скетч-шоу стало справжньою знахідкою у період 2008-2010 років. Під час перегляду глядачів знайомили з різними персонажами: Антон і Марічка, продюсер Валентин і зірка Василь, Зеновій Пипка та Інокентій Бест, Григорій Павлович Хлус та інші. Виконавцями ролей були Сергій Притула та Андрій Молочний, який сьогодні записаний до зрадників України. За роки існування проєкту вдалось відзняти 100 випусків.

"Файна Юкрайна": дивіться відео онлайн

"Хата на тата"

Це шоу почало виходити на екрани ще у 2012 році. Проєкт став своєрідним майданчиком для глядачів, де можна посміятись з тата, якого лишають одного на господарстві, та поспівчувати мамі, яка багато років живе без підтримки чоловіка. Цікаво, що завдяки своїй успішності, кілька країн придбали права на адаптацію.

Уривок з програми "Хата на тата": дивіться відео онлайн

"Я люблю Україну"

А це ток-шоу глядачі побачили на екранах у 2009 році. Однією з перших ведучих була Лідія Таран, а серед учасників можна побачити чимало знаменитостей, зокрема – чинного президента України.

Сьогодні шоу адаптували під 7 раундів, додаткових конкурсів і перевірок на знання української мови, культури та історії.

"Я люблю Україну" (1 сезон): дивіться відео онлайн

"Україна має талант"

Шоу талантів також бере свій початок із 2009 року. Тоді незмінними суддями були Ігор Кондратюк, Слава Фролова та Влад Яма. Після того, як проєкт поставили на паузу, в оновленому складі вже фігурували прізвища Притули, Дзідзьо, Мішиної, Кота тощо. Їхнім завданням було оцінювати людей, які прийшли продемонструвати свої таланти.

"Україна має талант": дивіться відео виступів всіх переможців онлайн

"Х-Фактор"

Тривалий час головною ведучою проєкту була Оксана Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука. Обоє потрапили до списку зрадників і ховаються у країні-терористці – Росії. За час існування проєкту змінилось чимало суддів. У них було завдання оцінити виступ учасників, які потім проходили у тренувальний табір, потім навідувались до суддів додому, а згодом брали участь у прямих етерах.

Артисти "Х-Фактора", чиї відео стали вірусними: дивіться відео онлайн

Та це далеко не повний список тих шоу, які були улюбленими. Варто ще також згадати "Довгоносиків", "Галопом по Європах", "Битву екстрасенсів", "Міняю жінку", "Кабіроліто", "Форт Боярд", "Кохана, ми вбиваємо дітей" та багато інших.