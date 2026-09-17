Западные СМИ раскрыли пол и имя ребенка Леди Гаги

От американских таблоидов ничего не скрыть, даже таким влиятельным и опытным людям, как Леди Гага. Благодаря СМИ стали известны основные подробности о первенце певицы.

У певицы Леди Гаги и продюсера Майкла Полански, которых недавно заметили на прогулке с новорожденным ребенком, родилась дочь. Об этом сообщило американское издание TMZ со ссылкой на данные из официального свидетельства о рождении девочки.

Как стало известно, для девочки выбрали очень нежное и популярное имя – Роуз.

Согласно свидетельству о рождении, Роуз Бин Полански появилась на свет 9 июня в 23:19 в медицинском центре "Седарс-Синай" (Cedars-Sinai) в Лос-Анджелесе. Клиника известна своими звездными роженицами, среди которых Ким Кардашьян. Роды принимал известный среди звезд акушер-гинеколог – доктор Роберт Кац.

Происхождение имени Роуз Бин точно неизвестно, однако у Гаги есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника, сделанная в память об исполнении песни "La Vie En Rose" в фильме "Рождение звезды". Второе имя – Бин – возможно, было выбрано в честь певца и активиста Карла Бина; именно его деятельность вдохновила артистку на создание хита "Born This Way",

– поделились догадками в издании.



Леди Гага и Майкл Полански стали родителями дочери Роуз / Фото из инстаграма певицы

Звездная чета пока не комментирует рождение первого ребенка. В сети ходят слухи о том, что дочь Майкла и Леди Гаги родилась благодаря суррогатной матери, но официального заявления по этому поводу певица не делала.

Как бы то ни было, среди украинских знаменитостей есть пары, которые родили сердцем и дарят своим приемным детям безусловную родительскую любовь.