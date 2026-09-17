У співачки Леді Гаги та продюсера Майкла Поланскі, яких недавно помітили на прогулянці з новонародженою дитиною, народилась донька. Про це повідомило американське видання TMZ, посилаючись на дані з офіційного свідоцтва народження дівчинки.

Як стало відомо, для дівчинки обрали дуже ніжне і популярне ім'я – Роуз.

Згідно зі свідоцтвом про народження, Роуз Бін Поланскі з'явилася на світ 9 червня о 11:19 вечора в медичному центрі "Седарс-Синай" (Cedars-Sinai) у Лос-Анджелесі. Клініка відома зірковими породіллями, серед яких Кім Кардашьян. Пологи приймав відомий серед зірок акушер-гінеколог – доктор Роберт Кац.

Походження імені Роуз Бін достеменно невідоме, однак у Гаги є велике татуювання у вигляді троянди вздовж хребта, зроблене на згадку про виконання пісні "La Vie En Rose" у фільмі "Народження зірки". Друге ім'я – Бін – можливо, було обране на честь співака й активіста Карла Біна; саме його діяльність надихнула артистку на створення хіта "Born This Way",

– поділились здогадками у виданні.



Леді Гага і Майкл Поланскі стали батьками доньки Роуз / Фото з інстаграму співачки

Зіркове подружжя тим часом не коментує появу на світ першої дитини. В мережі ширяться чутки про те, що донька Майкла і Леді Гаги народжена завдяки сурогатній матері, але офіційної заяви з цього приводу співачка не робила.

Хай там як, серед українських знаменитостей є пари, які народили серцем і дарують своїм названим дітям безумовну батьківську любов.