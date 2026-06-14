Рики Мартин публично обратился к украинке, которой его музыка помогает "переживать войну"
Пуэрто-риканский певец Рики Мартин обратился к украинке после того, как девушка призналась, что его музыка помогает ей пережить войну. Артист выразил желание приехать в Украину.
Рики Мартин обратился к Елене Напханюк в инстаграм-сториз. Он отреагировал на сообщение украинки.
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На днях Елена Напханюк побывала на концерте пуэрто-риканского певца. Она сняла видео и разрешила опубликовать его в одном из фан-аккаунтов артиста в инстаграме.
Впоследствии администратор страницы получил сообщение от украинки.
Я из Украины и слушаю песни Рики Мартина каждый день с 4 лет. Его музыка помогает мне оставаться сильной и переживать войну, которую моя страна переживает последние 4,5 года. Спасибо за радость, энергию и надежду, которые ваши песни приносят в мою жизнь,
– написала Елена.
Пуэрто-риканский певец распространил пост с фан-аккаунта в своих инстаграм-сториз и опубликовал обращение к украинке на украинском языке. Похоже, он воспользовался переводчиком.
Елена, большое спасибо! Я так рад, что ты смогла прийти на концерт. Я так рад, что тебе понравилось. Но самое главное – это знать, что моя музыка помогает тебе в трудные времена. Надеюсь, что скоро смогу посетить Украину и привезти туда свой концерт. Обнимаю,
– написал он.
Кто из звезд недавно поддержал Украину?
На днях солистка нидерландской группы Within Temptation Шарон ден Адель поддержала Украину. Во время выступления коллектива на фестивале Rock am Ring в Нюрнберге развелся сине-желтый флаг с надписью "130-й отдельный батальон территориальной обороны".
Впоследствии певица записала обращение к украинским поклонникам.
"Я знаю, что в Украине сейчас очень тяжело. Много обстрелов. Особенно в Киеве. И я считаю, что вы побеждаете. Доведем это до конца. Держитесь", – сказала Шарон ден Адель.
Напомним, что группа Within Temptation поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения.