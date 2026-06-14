Рики Мартин обратился к Елене Напханюк в инстаграм-сториз. Он отреагировал на сообщение украинки.

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На днях Елена Напханюк побывала на концерте пуэрто-риканского певца. Она сняла видео и разрешила опубликовать его в одном из фан-аккаунтов артиста в инстаграме.

Впоследствии администратор страницы получил сообщение от украинки.

Я из Украины и слушаю песни Рики Мартина каждый день с 4 лет. Его музыка помогает мне оставаться сильной и переживать войну, которую моя страна переживает последние 4,5 года. Спасибо за радость, энергию и надежду, которые ваши песни приносят в мою жизнь,

– написала Елена.

Пуэрто-риканский певец распространил пост с фан-аккаунта в своих инстаграм-сториз и опубликовал обращение к украинке на украинском языке. Похоже, он воспользовался переводчиком.

Елена, большое спасибо! Я так рад, что ты смогла прийти на концерт. Я так рад, что тебе понравилось. Но самое главное – это знать, что моя музыка помогает тебе в трудные времена. Надеюсь, что скоро смогу посетить Украину и привезти туда свой концерт. Обнимаю,

– написал он.

Рики Мартин обратился к украинке / Скриншот из инстаграма певца

Кто из звезд недавно поддержал Украину?

На днях солистка нидерландской группы Within Temptation Шарон ден Адель поддержала Украину. Во время выступления коллектива на фестивале Rock am Ring в Нюрнберге развелся сине-желтый флаг с надписью "130-й отдельный батальон территориальной обороны".

Впоследствии певица записала обращение к украинским поклонникам.

"Я знаю, что в Украине сейчас очень тяжело. Много обстрелов. Особенно в Киеве. И я считаю, что вы побеждаете. Доведем это до конца. Держитесь", – сказала Шарон ден Адель.

Напомним, что группа Within Temptation поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения.