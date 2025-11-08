Риз Уизерспун издала дебютную книгу, где героиня едет в Россию: украинцы возмущены

Американская актриса Риз Уизерспун выпустила свой первый роман. Ее дебютное произведение возмутило украинцев: по сюжету, главная героиня отправляется в Россию.

Актриса Риз Уизерспун издала дебютный роман Gone Before Goodbye ("Ушла не попрощавшись"). Он создан в сотрудничестве с Гарланом Кобеном, автором детективов и триллеров, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Риз Уизерспун.

Книга рассказывает о талантливом боевом хирурге Мэгги Маккейб, которая теряет мужа и успешную карьеру. Ей звонит хирург-косметолог Эван Барлоу и делает предложение: он погасит все долги, если Мэгги сделает операцию клиенту в России. Тот, свою очередь, готов платить миллионы.

Мэгги отправляется в грязный мир российской олигархии, на Рублевку, "возможно, самый богатый жилой район в мире", где подозрительный тип Олег Рагоравич, один из 10 самых богатых и самых нелюдимых российских миллиардеров, имеет для нее работу,

Как отреагировали в сети?

Многие пользователи, в частности из Украины, возмущены сюжетом книги Риз Уизерспун. В комментариях напоминают, что страна-агрессор продолжает войну и циничные обстрелы. Терпеть российское в это время – проявление неосведомленности.

"Что ж, Риз любит терроризм";

"Приглашаем в Украину, чтобы насладиться проявлениями "великой" культуры";

"Приезжай на восток Украины и увидишь, что Россия делает с нашими землями";

"Ты упала в моих глазах";

"Как вы можете романтизировать Россию – страну, которая отличается угнетением, насилием и постоянной жестокостью, связанной с ее историей и настоящим? В мире, богатом на истории и места, действительно ли эта страна является наиболее достойной сценой для вашей книги? Или же мы выбираем эстетику вместо этики, зрелище вместо сути?".

Не первый скандал

Это не первый раз, когда Риз Уизеспун попадает в скандал. Осенью прошлого года на книжный клуб актриса выбрала книгу Юхеа Ким, которая открыто восхищается Россией и даже посещала Россию.