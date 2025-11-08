Укр Рус
Різ Візерспун видала дебютну книжку, де героїня їде до Росії: українці обурені
8 листопада, 11:26
Різ Візерспун видала дебютну книжку, де героїня їде до Росії: українці обурені

Марія Касій
Основні тези
  • Різ Візерспун випустила дебютний роман "Gone Before Goodbye", в якому головна героїня вирушає до Росії, що викликало обурення.
  • Читачі, особливо з України, критикують вибір Росії як місця дії через та війну, закликаючи не толерувати російське у цей час.

Американська акторка Різ Візерспун випустила свій перший роман. Її дебютний твір обурив українців: за сюжетом, головна героїня вирушає до Росії.

Акторка Різ Візерспун видала дебютний роман Gone Before Goodbye ("Пішла не попрощавшись"). Він створений у співпраці з Гарланом Кобеном, автором детективів і трилерів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Різ Візерспун. 

До слова Після розлучення: Різ Візерспун заскочили за поцілунком з німецьким фінансистом 

Книжка розповідає про талановиту бойову хірургиню Меґґі Маккейб, яка втрачає чоловіка та успішну кар'єру. Їй телефонує хірург-косметолог Еван Барлоу і робить пропозицію: він погасить всі борги, якщо Меґґі зробить операцію клієнту в Росії. Той, своєю чергою, готовий платити мільйони. 

Меґґі вирушає у брудний світ російської олігархії, на Рубльовку, "можливо, найбагатший житловий район у світі", де підозрілий тип Олег Рагоравич, один із 10 найбагатших і найвідлюдніших російських мільярдерів, має для неї роботу, 
– йдеться в рецензії на Los Angeles Times.

Як відреагували в мережі?

Чимало користувачів, зокрема з України, обурені сюжетом книжки Різ Візерспун. У коментарях нагадують, що країна-агресорка продовжує війну й цинічні обстріли. Толерувати російське у цей час – прояв необізнаності. 

  • "Що ж, Різ любить тероризм";

  • "Запрошуємо до України, щоб насолодитись проявами "великої" культури";

  • "Приїжджай на схід України і побачиш, що Росія робить з нашими землями";

  • "Ти впала в моїх очах";

  • "Як ви можете романтизувати Росію – країну, яка відзначається гнобленням, насильством і постійною жорстокістю, пов'язаною з її історією та сьогоденням? У світі, багатому на історії та місця, чи справді ця країна є найбільш гідною сценою для вашої книги? Або ж ми обираємо естетику замість етики, видовище замість суті?".

Не перший скандал

Уже не вперше Різ Візеспун потрапляє у скандал. Восени минулого року на книжковий клуб акторка обрала книжку Юхеа Кім, яка відкрито захоплюється Росією та навіть відвідувала Росію.