Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People. Різ та Олівер цілувалися та обіймалися під час відпочинку.
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У вересні 2024 році джерела повідомили журналу People, що Різ Візерспун та Олівер Гаарманн перебувають у стосунках. Їх вперше побачили разом у липні, але зазначалося, що акторка "не поспішає з побаченнями".
Їй це подобається, але вона не хоче, щоб це було в центрі уваги. Вона зайнята роботою та сином. Це її найбільші пріоритети,
– розповіло тоді джерело.
У жовтні 2024 року інсайдер сказав виданню, що Візерспун "розважається" з Гаарманном та додав, що акторка "часто літає між Нешвіллом та Нью-Йорком, щоб побачитися з ним". Крім того, джерело говорило, що фінансист проводить час з її синами, але було не впевнене, що чоловік бачився з дочкою знаменитості.
Раніше ми повідомляли, що Біллі Айліш заскочили за поцілунком з Натом Вольфом.
Коротко про особисте життя Різ Візерспун
У березні 2023 року Різ Візерспун та її колишній чоловік Джим Тот оголосили про розлучення після майже 12 років шлюбу. Наступного місяця акторка подала документи.
Від Джима Різ народила сина Теннессі. В акторки також є син Дікон та дочка Ава від колишнього чоловіка Раяна Філліпа.