Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People. Різ та Олівер цілувалися та обіймалися під час відпочинку.

Не пропустіть Ексучасниця Spice Girls Мелані Браун вийшла заміж за молодшого на 13 років стиліста

У вересні 2024 році джерела повідомили журналу People, що Різ Візерспун та Олівер Гаарманн перебувають у стосунках. Їх вперше побачили разом у липні, але зазначалося, що акторка "не поспішає з побаченнями".

Їй це подобається, але вона не хоче, щоб це було в центрі уваги. Вона зайнята роботою та сином. Це її найбільші пріоритети,

– розповіло тоді джерело.

У жовтні 2024 року інсайдер сказав виданню, що Візерспун "розважається" з Гаарманном та додав, що акторка "часто літає між Нешвіллом та Нью-Йорком, щоб побачитися з ним". Крім того, джерело говорило, що фінансист проводить час з її синами, але було не впевнене, що чоловік бачився з дочкою знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що Біллі Айліш заскочили за поцілунком з Натом Вольфом.

Коротко про особисте життя Різ Візерспун