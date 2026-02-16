Звезда "Крестного отца" и обладатель "Оскара": умер легендарный актер Роберт Дюваль

В понедельник, 16 февраля, стало известно, что в вечность отошел легендарный голливудский актер Роберт Дюваль. Ему было 95 лет.

Трагическое известие сообщила жена актера Лусиана. Об этом написали также в AFP.

Что известно о творчестве актера?

Роберт Дюваль получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и "Военно-полевой госпиталь". В 1984 году он стал лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие".

Кроме знаменитого "Оскара", Дюваль получил за свою профессиональную деятельность и другие премии, в частности:

"BAFTA";

"Эмми";

"Золотой глобус" (ее обладателем он становился 4 раза).

В каждой из многочисленных ролей Боб отдавал себя полностью, стараясь передать правду человеческого духа, которую они олицетворяли. Благодаря этому он оставил после себя нечто действительно незабываемое. Спасибо вам за годы поддержки, которую вы дарили Бобу, и за возможность в эти дни побыть наедине, чтобы достойно почтить его наследие,

– высказалась жена умершего Лусиана.

Отметим, что еще в сентябре 2011 Дюваль рассказал, что не против сняться еще в одном вестерне. Произошло это после выхода драматической ленты "7 дней в утопии".

Интересно! Роберт Дюваль – один из самых авторитетных представителей американского кино. За свою карьеру он воплотил целую галерею ярких драматических персонажей. Речь идет об образах рядовых американцев, правоохранителей, рейнджеров, а также исторических фигур, в частности генерала Роберт Ли.



Кроме того, среди своих коллег по цеху он занимает ведущее место по количеству лент с его участием, которые вошли в перечень ста лучших фильмов по версии IMDb.

