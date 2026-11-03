"Или все, или ничего": Сюки Уотерхаус призналась, почему до сих пор не вышла замуж за Роберта Паттинсона

Британская певица и модель Сьюки Уотерхаус откровенно рассказала об отношениях со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном и объяснила, почему они до сих пор не узаконили свой союз. У пары растет двухлетняя дочь, но это не повод для брака.

Британская певица и модель Сьюки Уотерхаус откровенно рассказала об отношениях со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном и объяснила, почему они до сих пор не узаконили свой союз. Оказывается, звезда планирует грандиозную вечеринку, однако постоянные переезды с двухлетней дочерью отложили церемонию как минимум до 2027 года, пишет The Sunday Times.

Пара обручилась еще в конце 2023 года, однако пышного торжества поклонники пары до сих пор не увидели. Сьюки откровенно призналась, что скромная тайная церемония не соответствует их представлению об идеальном празднике.

Это будет или все, или ничего. Если мы уже решимся на это, то устроим грандиозную вечеринку и оторвемся по полной,

– поделилась Уотерхаус.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус: смотрите фото

Главным препятствием для торжества стали бешеный ритм жизни и отсутствие постоянного жилья. После рождения дочери в марте 2024 года пара живет на чемоданах, кочуя между Лондоном, Лос-Анджелесом и Нью-Йорком из-за съемок и музыкальных турне.

Наша жизнь после появления дочери – странная и вывернутая наизнанку, мы фактически нигде не осели. Мы постоянно переезжаем каждые несколько месяцев и просто не имеем собственного дома,

– отметила певица.

Пара надеется осесть на одном месте во время более спокойного рабочего периода в 2027 году, поэтому пышная свадьба вряд ли состоится раньше этого времени.

Влюбленные вместе уже около восьми лет, но тщательно скрывают детали семейной жизни от посторонних глаз. Они даже не разглашают имя своей маленькой дочери.

Кстати, еще в прошлом году в медиа ходили слухи о том, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились на Карибах во время новогодних праздников, однако сейчас звезда окончательно расставила все точки над "i".