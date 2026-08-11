Взвешенное решение: нардеп Роман Грищук и актриса Анна Гресь расстаются после 18 лет вместе

Народный депутат Украины и бывший руководитель студии "Мамахихотала" Роман Грищук сообщил о разводе со своей женой, актрисой и блогершей Анной Гресь. Пара прожила вместе 18 лет, 11 из которых – в официальном браке.

Об разрыве отношений бывшие возлюбленные сообщили на своих страницах в инстаграме, опубликовав одинаковые посты. По их словам, это решение не было спонтанным, а стало результатом длительных размышлений. Они признались, что не хотели выносить личное на всеобщее обозрение, но из-за своей публичности были вынуждены сделать это заявление.

Мы подаем заявление на развод. Это последнее, что хотелось бы писать публично. Тем более – в такое время, как сейчас. Дальше каждый из нас пойдет своим путем. Это взвешенное решение, к которому мы долго шли. Так будет лучше для каждого,

– говорится в совместном заявлении пары.

Роман Грищук и Анна Гресь / фото из инстаграма

История любви Романа и Анны началась еще в 2008 году во время учебы в Киевском политехническом институте. Тогда они вместе играли в студенческой команде КВН, а впоследствии создали успешный юмористический проект "Мамахихотала". В 2014 году Грищук сделал любимой предложение прямо на сцене во время концерта студии, и это романтическое признание мгновенно стало вирусным в сети.

Несмотря на развод, супруги подчеркнули, что расстаются мирно и с уважением друг к другу. Они поблагодарили друг друга за все счастливые моменты, поддержку и совместные годы жизни.

Роман Грищук и Анна Гресь с сыном / фото из инстаграма

Самой главной ценностью для обоих остается их сын Тимофей, родившийся в 2019 году. Бывшие супруги заверили, что сохраняют теплые отношения ради ребенка и в дальнейшем останутся любящими родителями для мальчика.

Кстати, звезда сериала "Женский врач" сейчас также переживает болезненный развод. Актриса не скрывает своих слез и откровенно признается, насколько тяжело ей дался этот разрыв.