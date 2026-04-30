Роман Сасанчин рассказал, в каких отношениях с экс-женой и видится ли с дочерью

Победитель 10 сезона талант-шоу "Голос страны" Роман Сасанчин рассказал, в каких отношениях с бывшей женой. Также он признался, когда в последний раз виделся с ней и дочкой.

О личной жизни Сасанчин заговорил в проекте "Наедине с Гламуром". Журналистка пообщалась с певцом на допремьерном показе фильма "Дьявол носит Прада 2".

Роман Сасанчин вспомнил, что виделся с бывшей женой и дочерью перед их отъездом в Польшу. Певец поделился, что сейчас они с Иванной хорошо общаются, в частности ради дочери Элизабет.

Нужно внимание обоих родителей. Прежде всего для нее (для дочери – 24 Канал) было бы плохо, если бы у нас были какие-то конфликты. Мы общаемся по поводу материальных вопросов, здоровья ребенка,

– отметил он.

Иванна и Элизабет переехали в Польшу летом 2025 года. Сасанчин рассказал, что дочь ходит там в садик. Победитель "Голоса страны 10" заметил, что не виделся с ребенком из-за нюансов с документами.

Примерно летом жду дочь у себя,

– добавил Роман.

Сасанчин не раскрыл истинную причину развода с женой. По словам певца, они с Иванной решили больше не выносить личные проблемы на публику.

Были ошибки у обоих. Были ошибки максимально разные. Так случилось. Решили, что не надо дальше на это тратить время. Для чего ждать чего-то худшего? Разошлись вовремя, общаемся, потому что есть ребенок. У каждого своя жизнь,

– объяснил Сасанчин.

Роман также рассказал, что не запрещал бывшей жене подавать на алименты. Парень отметил, что они обсуждают финансовые расходы на ребенка и договариваются.

В то же время Иванна, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, утверждает, что Роман переводит средства на садик, игрушки и одежду, однако большая часть расходов ложится на ее плечи.

Иванна Сасанчин о расходах на дочь / Скриншот из инстаграма девушки

Что известно о разводе Сасанчиных?