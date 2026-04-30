Роман Сасанчин рассказал, в каких отношениях с экс-женой и видится ли с дочерью
Победитель 10 сезона талант-шоу "Голос страны" Роман Сасанчин рассказал, в каких отношениях с бывшей женой. Также он признался, когда в последний раз виделся с ней и дочкой.
О личной жизни Сасанчин заговорил в проекте "Наедине с Гламуром". Журналистка пообщалась с певцом на допремьерном показе фильма "Дьявол носит Прада 2".
Читайте также Видимся почти каждый день, – Денисенко рассказала об отношениях с экс-супругом после громкого развода
Роман Сасанчин вспомнил, что виделся с бывшей женой и дочерью перед их отъездом в Польшу. Певец поделился, что сейчас они с Иванной хорошо общаются, в частности ради дочери Элизабет.
Нужно внимание обоих родителей. Прежде всего для нее (для дочери – 24 Канал) было бы плохо, если бы у нас были какие-то конфликты. Мы общаемся по поводу материальных вопросов, здоровья ребенка,
– отметил он.
Иванна и Элизабет переехали в Польшу летом 2025 года. Сасанчин рассказал, что дочь ходит там в садик. Победитель "Голоса страны 10" заметил, что не виделся с ребенком из-за нюансов с документами.
Примерно летом жду дочь у себя,
– добавил Роман.
Сасанчин не раскрыл истинную причину развода с женой. По словам певца, они с Иванной решили больше не выносить личные проблемы на публику.
Были ошибки у обоих. Были ошибки максимально разные. Так случилось. Решили, что не надо дальше на это тратить время. Для чего ждать чего-то худшего? Разошлись вовремя, общаемся, потому что есть ребенок. У каждого своя жизнь,
– объяснил Сасанчин.
Роман также рассказал, что не запрещал бывшей жене подавать на алименты. Парень отметил, что они обсуждают финансовые расходы на ребенка и договариваются.
В то же время Иванна, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, утверждает, что Роман переводит средства на садик, игрушки и одежду, однако большая часть расходов ложится на ее плечи.
Что известно о разводе Сасанчиных?
Роман и Иванна объявили о разводе в сентябре 2025 года. Они были вместе почти 6 лет.
Инициатором развода стала Иванна. Однако девушка подчеркивала, что они с Романом разошлись не из-за измены.
Бывшая жена Сасанчина уже находится в новых отношениях. Ее бойфренда зовут Андрей. А певец в интервью проекту "Наедине с Гламуром" намекнул, что пока не влюблен.