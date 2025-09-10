Жена Романа Сасанчина подтвердила их развод: когда расторгнут брак
- Жена Романа Сасанчина подтвердила завершение их отношений и сообщила, что официальный развод состоится до конца года.
- Иванна опровергла слухи об измене, но не раскрыла причин развода, отметив, что Сасанчин останется в контакте с дочкой.
Жена победителя 10 сезона талант-шоу "Голос страны" Романа Сасанчина подтвердила, что отношения с певцом подошли к завершению. Иванна рассказала, когда их официально разведут.
Девушка ответила еще на несколько вопросов о разводе, которые задали подписчики. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Иванна рассказала, что их с Романом Сасанчином официально разведут до конца года. Девушка опровергла слухи, что отношения завершились из-за измены, однако не раскрыла причины.
Причин много, но я не хочу это здесь освещать!,
– подчеркнула она.
Иванна также отметила, что после развода Сасанчин будет общаться с дочерью.
Коротко об отношениях Романа и Иванны
Их знакомство состоялось в 2020 году в компании общих друзей. Через несколько месяцев Роман и Иванна съехались. Они жили в Киеве на квартире, которую певец выиграл на проекте "Голос страны".
Сасанчин сделал девушке предложение в 2021 году, потом они поженились. 30 декабря Иванна родила дочь Элизабет.
В апреле 2022 года жена певца сообщила, что они "больше не семья". Однако тогда супруги сильно поссорились. Зимой 2023 года Иванна и Роман обвенчались.