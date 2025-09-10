Укр Рус
10 сентября, 13:34
Жена Романа Сасанчина подтвердила их развод: когда расторгнут брак

Мария Примыч
Основні тези
  • Жена Романа Сасанчина подтвердила завершение их отношений и сообщила, что официальный развод состоится до конца года.
  • Иванна опровергла слухи об измене, но не раскрыла причин развода, отметив, что Сасанчин останется в контакте с дочкой.

Жена победителя 10 сезона талант-шоу "Голос страны" Романа Сасанчина подтвердила, что отношения с певцом подошли к завершению. Иванна рассказала, когда их официально разведут.

Девушка ответила еще на несколько вопросов о разводе, которые задали подписчики. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

К слову Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин намекнул на развод с женой

Иванна рассказала, что их с Романом Сасанчином официально разведут до конца года. Девушка опровергла слухи, что отношения завершились из-за измены, однако не раскрыла причины.

Причин много, но я не хочу это здесь освещать!, 
– подчеркнула она.

Роман Сасанчин разводится с женой / Скриншот из инстаграма Иванны

Роман Сасанчин и Иванна не разводятся из-за измены / Скриншот из инстаграма девушки

Жена Романа Сасанчина не раскрыла причины развода / Скриншот из инстаграма Иванны

Иванна также отметила, что после развода Сасанчин будет общаться с дочерью.

Роман Сасанчин будет общаться с дочерью / Скриншот из инстаграма Иванны

Коротко об отношениях Романа и Иванны

  • Их знакомство состоялось в 2020 году в компании общих друзей. Через несколько месяцев Роман и Иванна съехались. Они жили в Киеве на квартире, которую певец выиграл на проекте "Голос страны".

  • Сасанчин сделал девушке предложение в 2021 году, потом они поженились. 30 декабря Иванна родила дочь Элизабет.

  • В апреле 2022 года жена певца сообщила, что они "больше не семья". Однако тогда супруги сильно поссорились. Зимой 2023 года Иванна и Роман обвенчались.