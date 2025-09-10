Дружина Романа Сасанчина підтвердила їхнє розлучення: коли розірвуть шлюб
- Дружина Романа Сасанчина підтвердила завершення їх стосунків і повідомила, що офіційне розлучення відбудеться до кінця року.
- Іванна спростувала чутки про зраду, але не розкрила причин розлучення, зазначивши, що Сасанчин залишиться в контакті з донькою.
Дружина переможця 10 сезону талант-шоу "Голос країни" Романа Сасанчина підтвердила, що стосунки зі співаком підійшли до завершення. Іванна розповіла, коли їх офіційно розлучать.
Дівчина відповіла ще на кілька питань про розлучення, які поставили підписники. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Іванна розповіла, що їх з Романом Сасанчином офіційно розлучать до кінця року. Дівчина спростувала чутки, що стосунки завершилися через зраду, однак не розкрила причини.
Причин багато, але я не хочу це тут висвітлювати!,
– підкреслила вона.
Іванна також зазначила, що після розлучення Сасанчин буде спілкуватися з донькою.
Коротко про стосунки Романа та Іванни
Їхнє знайомство відбулося у 2020 році в компанії спільних друзів. Через кілька місяців Роман та Іванна з'їхались. Вони жили в Києві на квартирі, яку співак виграв на проєкті "Голос країни".
Сасанчин освідчився дівчині у 2021 році, потім вони одружилися. 30 грудня Іванна народила доньку Елізабет.
У квітні 2022 року дружина співака повідомила, що вони "більше не сім'я". Однак тоді подружжя сильно посварилося. Узимку 2023 року Іванна та Роман обвінчалися.