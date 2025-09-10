Дружина переможця 10 сезону талант-шоу "Голос країни" Романа Сасанчина підтвердила, що стосунки зі співаком підійшли до завершення. Іванна розповіла, коли їх офіційно розлучать.

Дівчина відповіла ще на кілька питань про розлучення, які поставили підписники. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

До слова Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин натякнув на розлучення з дружиною

Іванна розповіла, що їх з Романом Сасанчином офіційно розлучать до кінця року. Дівчина спростувала чутки, що стосунки завершилися через зраду, однак не розкрила причини.

Причин багато, але я не хочу це тут висвітлювати!,

– підкреслила вона.

Роман Сасанчин розлучається з дружиною / Скриншот з інстаграму Іванни

Роман Сасанчин та Іванна не розлучаються через зраду / Скриншот з інстаграму дівчини

Дружина Романа Сасанчина не розкрила причини розлучення / Скриншот з інстаграму Іванни

Іванна також зазначила, що після розлучення Сасанчин буде спілкуватися з донькою.

Роман Сасанчин буде спілкуватись з донькою / Скриншот з інстаграму Іванни

Коротко про стосунки Романа та Іванни