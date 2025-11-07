Испанская звезда Rosalía спела на украинском в новом альбоме

Певица Rosalía презентовала новый альбом LUX. В нем есть песни, где звучат строки на разных языках мира, в том числе и на украинском.

Знаменитая испанская певица Rosalía выпустила песню De Madruga, вошедшую в ее новый сольный альбом. Трек вышел на ютуб-канале, пишет 24 Канал.

В песне звучат строки на украинском языке: "Я не ищу мести, месть ищет меня".

В пластинку вошло 18 композиций. Кроме украинского языка, во многих песнях звучит еще 13 языков: испанский, каталонский, английский, латинский, сицилийский, арабский, немецкий, японский и другие.

Продюсеры альбома объясняли, что выбрали украинский язык как "жест уважения к силе украинской культуры и людей, которые борются за свободу".

По словам рэпера Алины Паш, именно она помогала Rosalía работать над новым альбомом. Об этом артистка говорила в своем инстаграме.

Rosalía – De Madruga: слушайте онлайн

Кто такая Rosalía?