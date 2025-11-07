Знаменитая испанская певица Rosalía выпустила песню De Madruga, вошедшую в ее новый сольный альбом. Трек вышел на ютуб-канале, пишет 24 Канал.
Интересно Тайное прибытие и инцидент с задержанием ТЦК: все, что известно о новом визите Джоли в Украину
В песне звучат строки на украинском языке: "Я не ищу мести, месть ищет меня".
В пластинку вошло 18 композиций. Кроме украинского языка, во многих песнях звучит еще 13 языков: испанский, каталонский, английский, латинский, сицилийский, арабский, немецкий, японский и другие.
Продюсеры альбома объясняли, что выбрали украинский язык как "жест уважения к силе украинской культуры и людей, которые борются за свободу".
По словам рэпера Алины Паш, именно она помогала Rosalía работать над новым альбомом. Об этом артистка говорила в своем инстаграме.
Rosalía – De Madruga: слушайте онлайн
Кто такая Rosalía?
- Rosalía – известная 33-летняя испанская певица и автор песен. Она начинала как певица на свадьбах, а впоследствии начала работать преподавательницей вокала.
- Знакомства с различными музыкантами привели ее к решению начать сольную карьеру, что быстро стала очень успешной.
- Rosalía – первая и единственная артистка, у которой полностью испаноязычная дискография. Она была номинанткой Грэмми в категории "Лучший новый артист" и победительницей Грэмми за альбомы El mal querer (2020) и Motomami (2023).