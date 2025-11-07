Знаменита іспанська співачка Rosalía випустила пісню De Madruga, що увійшла до її нового сольного альбому. Трек вийшов на ютуб-каналі, пише 24 Канал.

Цікаво Таємне прибуття та інцидент із затриманням ТЦК: усе, що відомо про новий візит Джолі до України

У пісні лунають рядки українською мовою: "Я не шукаю помсти, помста шукає мене".

До платівки увійшло 18 композицій. Окрім української мови, у багатьох піснях лунає ще 13 мов: іспанська, каталонська, англійська, латинська, сицилійська, арабська, німецька, японська та інші.

Продюсери альбоми пояснювали, що обрали українську мову як "жест поваги до сили української культури та людей, які борються за свободу".

За словами реперки Аліни Паш, саме вона допомагала Rosalía працювати над новим альбомом. Про це артистка казала у своєму інстаграмі.

Rosalía – De Madruga: слухайте онлайн

Хто така Rosalía?