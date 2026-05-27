Может ли Россия вернуться на Евровидение: исполнительный продюсер дал четкий ответ

Исполнительный продюсер Евровидения Герт Карк высказался относительно политических дискуссий. Он ответил, может ли Россия снова принять участие в конкурсе.

Герт Карк в интервью эстонскому общественному вещателю подчеркнул – Россия не может вернуться на Евровидение. Он дал четкий ответ, пишет ERR.

К слову Запретили говорить о войне: LELÉKA ответила, или получила замечание за возглас "Слава Украине"

Российские телерадиокомпании не являются членами Европейского вещательного союза или были из него исключены. Поэтому однозначно ни – они не вернутся,

– сообщил продюсер.

Также Герт Карк высказался о дискуссиях вокруг участия Израиля в Евровидении. Он решил не занимать позиции в этом вопросе. Но отметил, что EBU всегда имеет планы на случай, если страна-победитель не сможет принять конкурс в следующем году.

"К счастью, мне вообще не приходится иметь дело с политикой. Я работаю с теми людьми, с которыми мне поручено. Буду честным, я никогда в жизни не голосовал и меня это вообще не интересует. Я всегда отвечаю так: я эстонец, мне и так приходится беспокоиться о Путине, так зачем мне вмешиваться в чужой конфликт?" – поделился Герт Карк.

Почему появились разговоры о возвращении России?

Директор Евровидения Мартин Грин накануне финала конкурса объяснял, что вещательный союз исключил Россию якобы не из-за войны. Причина заключалась в том, что их телерадиокомпания не была независимой и, вероятно, имела причастность к Кремлю.

Мартин Грин сказал, что Россия "теоретически" может вернуться на конкурс, если ее вещатель будет соответствовать правилам. За это его раскритиковали.

Впоследствии директор Евровидения заявил, что его слова трактовали неверно. Он четко сказал, что никаких планов по возвращению российского вещателя на конкурс – нет.