"Сгорел дотла": российские дроны уничтожили склад Фонда Елены Зеленской в Киеве

Утром 16 сентября в результате российской атаки беспилотников в Киеве был полностью уничтожен склад Фонда Елены Зеленской.

Об этом команда благотворительной организации сообщила в инстаграме, показав последствия удара.

Известно, что на складе хранилась гуманитарная помощь, которую Фонд закупал и получал от партнеров. Ее планировали передать детям, семьям, больницам и другим учреждениям в разных регионах Украины в соответствии с их потребностями.

В результате пожара были уничтожены генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и другие вещи.

К счастью, никто из людей не пострадал.

В Фонде поблагодарили спасателей ГСЧС за оперативную и качественную работу на месте атаки.

Кроме того, представители благотворительной организации принесли извинения всем, кто ждал помощи.

Из-за уничтожения склада помощь придется доставить позже, чем планировалось. Мы уже перестраиваем логистику, чтобы как можно быстрее вновь обеспечить помощью тех, для кого она была предназначена. Продолжаем работать,

– подчеркнули в Фонде.

Отметим, что в результате этой же атаки был уничтожен склад студии "Квартал 95", где хранились декорации и костюмы, которые команда собирала на протяжении 20 лет.